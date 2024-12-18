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陸傳產銷售升溫 年增5.4%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家稅務總局16日公布的增值稅發票數據顯示，前10個月傳統產業銷售收入同比增長5.4%，科技創新賦能傳統產業煥發新活力。　

中新社報導，近年來，中國陸續出台了一系列支持科技創新的稅收優惠政策，傳統產業持續加大科技創新投入，通過研發新產品、開拓新市場、滿足新需求，銷售收入實現較快增長。

國家稅務總局數據顯示，今年前三季度，傳統產業享受科技創新稅收優惠金額同比增長21.5%。

從增值稅發票數據來看，今年前10個月傳統產業銷售收入增長5.4%。 　

其間，中國出口海外的「老三樣」—服裝、家具、家電行業，在科技創新稅收優惠政策的支持下，積極研發新產品，推動消費邁上新台階。稅收數據顯示，今年前三季度，服裝、家具、家電「老三樣」行業享受科技創新稅收優惠金額同比增長20.5%。增值稅發票數據顯示，今年前10個月，「老三樣」相關行業銷售收入增長6.5%。

與此同時，傳統材料行業加力改進工藝、升級產品，推動產品向中高端領域邁進。國家稅務總局數據顯示，今年前三季度，化纖、橡塑等行業享受科技創新稅收優惠金額同比增長24.5%。今年前10個月，化纖、橡塑行業銷售收入分別增長12.4%和8.4%。

中國消費結構正在發生變化。食品製造、文體娛樂用品生產等行業積極迎合消費者喜好，不斷豐富服務供給形式、載體，以多樣化服務促進消費提級。

國家稅務總局數據顯示，今年前三季度，食品製造、文體娛樂用品等行業享受科技創新稅收優惠金額同比增長15.5%。增值稅發票數據顯示，今年前10個月，食品製造業銷售收入增長4.8%。

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