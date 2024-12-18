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陸東方電機第2代調相機 研製成功

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
東方電機研製的第二代300兆乏調相機，通過型式試驗。圖／本報四川德陽傳真
東方電機研製的第二代300兆乏調相機，通過型式試驗。圖／本報四川德陽傳真

大陸東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製的第二代300兆乏調相機，近日順利通過型式試驗，各項性能指標優良。試驗結果顯示，過負荷能力、進相深度及快速動態回應等關鍵性能參數，達到世界領先水準。

調相機作為向電力系統提供或吸收無功功率的同步電機，可以有效維持電網電壓穩定，保障電網和用電設備的正常運行，被稱為電網的「安全衛士」。而300兆乏調相機是特高壓直流輸電網絡中的重要設備，其動態特性可在電網運行期間提供強有力的無功調節，穩定系統電壓。同時可有效增加電網的短路容量，提升輸電系統的輸送能力。

目前，行業常見的調相機主要有兩類，一種是主要應用於電網換流站、變電站的大型調相機，一種是主要應用於新能源場站的分散式調相機。總部位於四川省德陽市的東方電機先後成功研製了300兆乏空冷同步調相機、大陸首台50兆乏凸極空冷調相機、大陸首台50兆乏隱極空冷調相機等重要產品，是行業內調相機種類最全、研製水準最高的企業。

成功

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