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陸「一汽吉林」汽車廠亮紅燈 停產數月發不出薪水

中央社／ 台北17日電
陸媒第一財經今天報導，擁有44年歷史的一汽吉林汽車已經停產數月，多名員工表示從8月開始就沒有發薪水。照片非新聞當事汽車廠。示意圖／ingimage
陸媒第一財經今天報導，擁有44年歷史的一汽吉林汽車已經停產數月，多名員工表示從8月開始就沒有發薪水。照片非新聞當事汽車廠。示意圖／ingimage

中國內捲嚴重的汽車市場再傳車廠亮紅燈。陸媒第一財經今天報導，擁有44年歷史的一汽吉林汽車已經停產數月，多名員工表示從8月開始就沒有發薪水。在此之前，一汽吉林研發沒跟上市場，電動化落後，公司重組也未挽回頹勢。

公開資料顯示，一汽吉林的前身為吉林輕型汽車廠，成立於1980年，1990年併入中國央企第一汽車集團。2004年更名為一汽吉林，成為一汽集團的全資子公司，主要生產小客車、商務車以及專用車，旗下小客車品牌為森雅。

2010年，一汽吉林銷量一度達到15萬輛，隨後銷量持續下滑。伴隨著休旅車（SUV）市場增長迅速，一汽吉林在2016年推出「森雅R7」，以低於人民幣10萬元（下同，約新台幣45萬元）的售價主攻低端市場，該車型單月最高銷量曾經破萬。但伴隨著競爭加劇，森雅R7銷量快速下滑，隨後推出了森雅R9、R8等車型，但都難以複製森雅R7的銷量高峰。

報導指出，2017至2019年，一汽吉林銷量分別為5.6萬輛、2.73萬輛和3520輛。自2016年來已連續3年虧損，虧損額共計30億元；2019年上半年虧損5.11億元，資產總額30億元、負債33.58億元，已資不抵債。

2019年10月，一汽吉林進行混合所有制改革，增資項目在上海產權交易所掛牌交易，專案擬募集資金15億元。增資完成後，新增股東持股比例為70%左右，一汽集團的持股比例則降至30%左右。

2019年12月，低速電動車企業山東寶雅新能源汽車正式增資入股一汽吉林，以15億元獲得一汽吉林70.5%股權，取得實際經營權，一汽集團持股比例降至29.5%。

一汽吉林混改完成後，2021年初恢復生產。當時一汽吉林稱，旗下森雅品牌將與「一汽大眾捷達」品牌保持相似市場定位，進軍三四線城市及縣域市場。

2021年7月，一汽吉林發表了全新「鴻圖」產品戰略，首款產品森雅鴻雁正式下線，該車定位為小型SUV，排氣量1.5升，搭配5速手排變速箱，開價只要6.99萬元。不過綜合多家大陸車媒報導，該車上市後被吐槽「停留在10年前的設計水平」，只是舊瓶裝新酒的過渡產品，毫無技術含量。

第一財經引述接近一汽吉林的人士指出，一汽吉林產品研發未跟上市場節奏，同時在電動化領域布局緩慢。隨著競爭加劇，一汽吉林陷入經營困境。

近兩年來，一汽吉林都未對外披露銷量數據。一汽吉林一名內部人士透露，公司在今年6月左右就已停產。

休旅車 品牌 售價

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