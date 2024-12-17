聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟對俄制裁首納中企 陸外交部敦促歐方勿抹黑推責

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為中國外交部發言人林劍。圖／路透
圖為中國外交部發言人林劍。圖／路透

歐盟理事會日前宣布新一輪對俄制裁，首次對中國實體實施「全面制裁」。對此，大陸外交部發言人林劍17日在例行記者會上表達強烈不滿、堅決反對，並稱中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

歐盟16日通過第15輪對俄制裁，首度針對中國7家企業和個人進行全面性制裁，包括旅行禁令和資產凍結，其中有4家供應俄國無人機和微電子零組件的中國企業遭歐盟全面性制裁。

林劍表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對歐盟無理制裁中國企業表示強烈不滿、堅決反對。

林劍稱，在烏克蘭問題上，中國一直致力於勸和促談，從未向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，對無人機出口管制的範圍和措施是全球的最嚴水平。

林劍指出，中俄企業的正常交往合作不應受到干擾和影響。當前，包括歐美在內的大多數國家都在同俄羅斯開展貿易。中方敦促歐方不要在對俄經貿合作問題上搞雙重標準，停止在沒有事實依據的情況下對中方抹黑推責，停止損害中國企業的合法利益。

歐盟通過第15輪對俄羅斯制裁措施，新制裁措施的一個重要組成部分是針對所謂的俄羅斯「影子艦隊」，歐盟聲稱俄方利用這些船隻來規避石油價格上限和其他貿易制裁措施。新制裁措施還將54名個人和30個實體添加到制裁名單。

俄羅斯 歐盟

延伸閱讀

陸商人遭控潛伏英國王子身旁任間諜 陸外交部：指控十分荒唐

防中國進口激增 歐盟準備貿易報復新武器：回溯課徵關稅

神祕無人機為何夜間出動？航太業高層：找東西或尋輻射外洩

中國大陸經濟持續復甦 基本金屬需求持續看俏

相關新聞

拚觀光財 陸過境免簽放寬至10日

為提振觀光旅遊業，大陸國家移民管理局昨公告，即日起，將過境免簽外國人在中國大陸境內停留時間，由原本的七十二小時和一四四小...

阿里轉投資失利賠422億 將銀泰百貨股權賣給雅戈爾陣營

阿里巴巴昨（17）日宣布，阿里巴巴公司與另一名少數股東同意將銀泰百貨100%的股權向由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的...

中美金融工作組 聚焦四議題

中美金融工作組在江蘇省南京市舉行第七次會議，會議中，中美雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、國際金融治理、...

阿里巴巴下一個…恐會賣掉高鑫

阿里巴巴賠本出清銀泰百貨，讓外界好奇阿里巴巴下一個想賣掉的誰？阿里巴巴持股78.7%的高鑫零售被視為下一個可能出清的公司...

陸明年財政赤字率上看4% 將創新高

中國大陸擬對明年刺激經濟政策預作更多儲備。路透昨引述知情人士稱，大陸領導人日前同意將明年財政赤字率目標提高至占大陸國內生...

陸東方電機第2代調相機 研製成功

大陸東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製的第二代300兆乏調相機，近日順利通過型式試驗，各項性能指標優良。試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。