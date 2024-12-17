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投資版圖持續「瘦身」 阿里巴巴賠本逾400億脫手銀泰百貨

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴17日發布公告證實出售銀泰百貨股權，投資版圖持續瘦身。圖／路透
阿里巴巴17日發布公告證實出售銀泰百貨股權，投資版圖持續瘦身。圖／路透

大陸電商平台巨頭阿里巴巴17日發布公告證實，阿里巴巴公司與另一名少數股東同意將銀泰100%的股權向由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的購買方財團出售（銀泰出售），該筆交易預計讓阿里巴巴虧損約為13億美元（約合新台幣422億元）。

第一財經報導，對於前述交易，雅戈爾表示，這次與銀泰管理層共同投資銀泰，旨在強鏈補鏈，完善時尚生態圈。投資完成後，雅戈爾集團將給予銀泰管理層充分的運營空間，支持銀泰進一步高質量發展。而阿里方面則未有回應。

阿里巴巴於2014年對銀泰百貨進行了戰略投資，並逐步成為其控股股東。但近兩年阿里巴巴集團戰略重心向電商、雲計算+AI等業務的聚焦，並重新審視非核心業務的價值。去年12月，阿里巴巴集團通過內部信宣布籌建資產管理公司，旨在優化資本配置，提升股東價值。當時或已預示著銀泰百貨未來的某種變化。

阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信在今年2月財報會上曾稱，資產負債表上依然有一些傳統實體零售業務，「這些也不是我們核心聚焦的，如果能夠完成退出的話，也是非常合理的。」當時，該回應引發了外界對阿里巴巴退出銀泰、大潤發、盒馬等業務的持續猜測和關注。

事實上，阿里巴巴投資版圖正在「瘦身」，阿里巴巴自2月起相繼減持短途貨品運送及交易服務平台快狗打車、B站、陌陌、網易雲音樂等。公告顯示，目前，阿里巴巴在網易雲的持股比例已由網易雲上市時的9.98%降至不足5%。

截至2024年9月30日的六個月內，包括銀泰、盒馬、高鑫零售等在內的「所有其他」業務，經調整後的EBITA虧損仍達人民幣28.45億元，較去年同期的31.7億元虧損雖有所收窄，但持續虧損的現狀無疑加劇了阿里巴巴剝離非核心業務的壓力。

另據阿里最新發布的半年報顯示，截至9月30日的六個月，公司退出多項投資所得現金流為人民幣65.09億元。

阿里巴巴集團 電商

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