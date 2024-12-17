雙城獨派維尼偶鬧場 警維安不力？蔣萬安說話了
雙城論壇今登場，北市長蔣萬安結語致詞時，有獨派團體衝破維安警戒到會場外大聲抗議，甚至抗議團體還拿維尼熊玩偶抗議，拿出「歲末除習」、「兩邊兩國」標語鬧場。蔣萬安會後聯訪時被問及是否維安有疏漏，他說，代表台灣是多元民主包容社會。
台北上海雙城論壇今天上午登場，蔣萬安在簽署合作備忘錄前入場，並結語致詞，不過有抗議團體衝破警戒線，蔣萬安說，任何的陳抗代表台灣是個多元民主包容的社會，尊重任何意見的表達。
另外，對於今天中午上海方辦午宴回請，因議員只有邀請藍白黨籍，綠營議員都沒受邀，有綠營議員抗議，蔣萬安則表示，今天中午的午宴，是上海方當主人，所辦的感謝宴，尊重主辦方的安排。
記者林麗玉／攝影
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