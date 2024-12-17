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提振消費 陸中財辦：明年擴大「兩新」政策
提振消費、擴大內需是當前大陸經濟政策重心。中共中央財辦昨公布，明年將實施「提振消費」專項行動的主要內容，將透過加大財政對終端消費（零售）直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動增加民眾收入，以刺激消費。
中共中央經濟工作會議十一日至十二日在北京舉行，確定明年重點任務包含大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，以及實施「提振消費」專項行動。
新華社昨發布「中央財辦有關負責同志深入解讀二○二四年中央經濟工作會議精神」，除重申預計今年全年經濟成長為百分之五左右之外，也進一步揭露官方「提振消費」的布局。
官方強調，明年將通過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水準等多種方式，比如促進重點群體就業、完善勞動者工資正常成長機制，加快構建以技能為導向的薪酬分配制度；適當提高退休人員基本養老金、提高城鄉居民基礎養老金、制定促進生育政策及著力穩住房市股市等，多管道增加居民收入。
官方提到，今年「兩新」政策（推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）「效果很好」，明年將把更多消費品納入支持範圍。另一方面，要鼓勵各類經營主體提供多元化服務、積極開發更加多樣化的消費場景，積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟，用新技術大力培育「新型融合消費業態」等。不過，官方昨天並未宣布具體將投入於「提振消費」專項行動的財政金額。
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