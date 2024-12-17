陸消費續疲軟 房市似止跌

儘管大陸官方自九月底以來已先後推出一系列經濟刺激政策，但大陸國家統計局昨天公布的十一月總體經濟數據顯示，十一月工業增加值雖符合市場預期，但零售及固定資產投資數據仍遜預期，顯示大陸的消費與投資依然疲弱。

不過，大陸房市似出現止跌訊號。大陸統計局數據顯示，十一月七十個大中城市房價指數較十月下跌百分之○點一，為近十七個月最小降幅；年跌幅縮窄至百分之五點七，從逾九年最大降幅回落。

數據顯示，十一月大陸全國規模以上工業增加值年增百分之五點四，較上月加快○點一個百分點，符合市場預期。今年前十一個月，規模以上工業增加值年增百分之五點八。

消費方面，十一月社會消費品零售總額達人民幣四點三八兆元，年增百分之三，為近三個月最低增速，且低於市場預期的增長百分之五。前十一個月，大陸社會消費品零售總額為人民幣四四點二七兆元，年增百分之三點五。投資部分，十一月大陸全國固定資產投資人民幣四六點五八兆元，年增百分之三點三，遜於市場預期的增長百分之三點五，也是今年最低增速。

在就業方面，今年前十一個月，大陸全國城鎮調查失業率平均值為百分之五點一，比上年同期下降○點一個百分點。單計十一月，大陸全國城鎮調查失業率為百分之五，與上月持平。

大陸統計局發言人付凌暉表示，在宏觀政策發力下，積極因素正在增加，但也要看到，國際環境更趨複雜和不確定，大陸國內有效需求不足，部分企業經營困難。下階段將實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，加快科技創新和產業創新融合發展，推動經濟持續回升向好。

針對大陸房市似出現止跌訊號，大陸統計局城市司統計師王中華指出，十一月七十個大中城市中，商品住宅銷售價格按月上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格按月總體上漲，二、三線城市按月降幅均收窄；各線城市按年降幅今年以來首次均收窄。

付凌暉稱，大陸十一月房市交易趨活躍，市場預期改善，繼續向著止跌回穩的方向邁進。