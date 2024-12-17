福建民企洽談會 簽約50個重大項目

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建省第十四屆民營企業產業項目洽談會15日在福州舉行，會上有50個重大民企產業項目集中簽約，總投資超千億元（人民幣，下同），涵蓋新能源、新材料、機器人、半導體、人工智能、生命健康等產業領域。

中新社報導，福建省工業和信息化廳副廳長陳傳芳指出，這些項目投資規模大、技術含量高、帶動輻射能力強，戰略性新興產業占比高，將進一步推動福建重點產業強鏈延鏈補鏈，為推進新型工業化、加快形成新質生產力、塑造發展新動能新優勢提供有力支撐。

當下，福建民營經濟投資增速不減。根據統計顯示，今年以來，福建共對接民企產業項目2972個，計畫總投資5659億元；其中製造業2556個，計畫總投資4575億元。

陳傳芳說，福建圍繞15條重點產業鏈招商圖譜、12個先進製造業集群，充分發揮各地資源稟賦，聚焦縣域重點產業，編製產業鏈關鍵缺失環節招商目錄，緊盯頭部企業，落地福耀玻璃智能車用安全玻璃等一批龍頭企業項目，並帶動一批配套企業前來投資設廠。

半導體 福建

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