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陸核電含在建規模 躍世界第一

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸積極發展核電。圖為福建漳州核電1號機組今年9月首次併網成功，開始向電網送電。（新華社）
大陸積極發展核電。圖為福建漳州核電1號機組今年9月首次併網成功，開始向電網送電。（新華社）

大陸正加快核電廠建設，目前其在運和核准在建的核電機組規模已升至世界第一。為達到「雙碳」（2030年碳達峰、2060年實現碳中和）目標，核電在中國未來10年內都將延續高成長態勢。

央視新聞報導，15日召開的2025年全國能源工作會議指出，截至2024年，中國在運和核准在建核電機組裝機約1.13億千瓦，規模升至世界第一。2025年將核准開工一批沿海核電項目，到年底在運核電裝機達到6500萬千瓦左右。

中國國務院常務會議8月決定核准5個核電項目、合計11台機組，創下歷年核准最高紀錄。這5個項目分別為江蘇徐圩一期工程、山東招遠一期工程、廣東陸豐一期工程、浙江三澳二期工程、廣西白龍一期工程。

第一財經日前報導，作為中國能源轉型、實現「雙碳」目標的有力工具，核電在未來10年內延續高成長態勢已是確定性共識。

報導指出，中國核電建設正在進入高峰期。7月31日，國務院印發「關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見」，提出「加快沿海核電等清潔能源基地建設」。這是自2011年日本福島核電站事故後，中國首次在官方文件中明確使用「加快」一詞說明核電項目建設步伐。

一名電力行業人士說，自從2021年中國核電發展政策由「安全高效」調整為「積極有序」後，核電最近3年核准的節奏就變快了。2022年至2023年，連續兩年核准10台機組，今年單次核准11台的更是前所未見。

中國核學會副秘書長田佳樹日前在一場會議中說，中國目前已建成57台核電機組，另有45台在建機組，裝機容量處於世界前列。

他說，未來10年中國核電仍將高速發展，到2035年國家每年將保持核准10台機組的節奏，核電將占全國發電量10%。他預測，若到2060年實現碳中和，核電至少要占全國發電量的16%。

中和 國務院 核電

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