陸房市回穩看到跡象 上月70城房價指數下跌0.1% 寫近17個月最小降幅

大陸國家統計局數據顯示，大陸11月70個大中城市房價指數較10月下跌0.1%，為近17個月最小降幅；較去年同期下跌縮減為5.7%。大陸國家統計局表示，房市止跌回穩動能在增強，後續走勢有望繼續改善。

大陸國家統計局昨（16）日公布，11月大陸70個大中城市中，新房價格指數按月上漲的有17個，上月只有七個；下跌49個，上月63個；持平的有四個，上月零個。

大陸統計局城市司統計師王中華解讀稱，11月70個大中城市中，商品住宅銷售價格按月上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格按月總體上漲，二、三線城市按月降幅均收窄；各線城市按年降幅今年以來首次均收窄。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉表示，中共中央政治局會議強調，要「促進房地產市場止跌回穩」以來，多部門推出相關政策，10月房地產市場出現積極變化，11月樓市交易更趨活躍，市場預期改善，繼續向著止跌回穩的方向邁進。

付凌暉說，近期大陸房地產市場銷售改善，也帶動房屋裝飾裝修需求的擴大，相關產品銷售出現回升。11月限額以上商品零售額中的建築及裝潢材料類商品銷售額從10月的年減5.8%，轉為年增2.9%。「總的來看，在各項政策作用下，11月房地產市場積極變化增多，市場信心得到提振，止跌回穩動能在增強，後期走勢有望繼續改善。」

付凌暉表示，下階段，要認真嚴控增量、優化存量、提高質量，健全多主體供應、多渠道保障、購租並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式，更好滿足剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩健康發展。

今年前11個月，大陸房市銷售仍處於下跌狀態。今年前11個月，新房銷售額人民幣8.51兆元，年跌19.2%，其中住宅銷售額跌20%。

開發投資部分，前11個月大陸全國房地產開發投資人民幣9.36兆元，年降10.4%。