中國大陸消費、投資仍然疲弱

儘管官方自9月底以來已先後推出一系列經濟刺激政策，但大陸國家統計局公布的11月總體經濟數據顯示，11月工業增加值雖符合市場預期，但零售及投資數據仍遜預期，顯示中國大陸的消費與投資依然疲弱。

數據顯示，11月大陸全國規模以上工業增加值年增5.4%，較10月加快0.1個百分點，基本符合市場預期。今年前11個月，規模以上工業增加值年增5.8%。

消費方面，11月社會消費品零售總額人民幣4.38兆元，年增3%，為近三個月最低增速，且低於市場預期的增長5%。前11個月，大陸社會消費品零售人民幣44.27兆元，年增3.5%。

投資部分，11月大陸全國固定資產投資人民幣46.58兆元，年增3.3%，遜於市場預期的增長3.5%，也是今年最低增速。分領域看，基礎設施投資年增4.2%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.4%。

就業方面，今年前11個月，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比去年同期下降0.1個百分點。單計11月，大陸全國城鎮調查失業率為5%，與10月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5%，與10月持平。

大陸國家統計局發言人付凌暉表示，宏觀政策發力下，積極因子正增多，但要看到，國際環境更趨複雜和不確定，大陸國內有效需求不足、部分企業經營困難，下階段，要實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，加快科技創新和產業創新融合發展，推動經濟回升向好，有效保障和改善民生。