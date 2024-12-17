中國人民銀行昨（16）日召開會議，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持會議，各黨委成員出席會議，會議強調，要實施好適度寬鬆貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息。這是中央經濟工作會議後，人行首次提出要降準降息，外界預期近日將宣布。

人行官網指出，要實施適度寬鬆的貨幣政策，防範化解重點領域金融風險和外部衝擊，進一步深化金融改革和高水準對外開放，著力擴大內需、穩定預期、激發活力，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。重點抓好以下工作任務：

一是實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。引導銀行充分滿足有效信貸需求，增強信貸增長穩定性。強化利率政策執行和傳導，促進社會綜合融資成本穩中有降。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

二是更好支持高質量發展重點領域和薄弱環節。堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，健全做好金融「五篇大文章」政策框架，引導商業銀行持續優化信貸結構。

三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，落實好支持資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。

四是穩步推進金融改革和高水準開放。有序推進金融服務業和金融市場制度型開放，推進多層次債券市場建設，增強金融市場功能和服務實體經濟能力。

五是縱深推進全面從嚴治黨。