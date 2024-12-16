格力空調慘了？小米喊大家電工廠已動工：明年就能自研自產空調

小米集團總裁盧偉冰16日在個人微博發文指出，今天上午剛剛開了大家電的業務例會，重點看了看空調業務的銷量和市占率。根據第三方統計資料，1-11月小米空調銷量年增53%。隨後，小米公關負責人王化轉發說：「大家都知道我們的大家電工廠已經動工了，明年我們就能自研自產小米空調了。」

外界預期，小米自研自產的空調明年一旦量產，首先衝擊的就是格力空調的市占率，事實上，雙方隔空互嗆已有一段時間，並傳出有專利爭議。

新浪財經報導，格力電器董事長董明珠16日與新浪財經CEO鄧慶旭對話時稱，小米最近因為專利侵權賠了格力人民幣50萬元，她非常自信地說：「我可以說格力是世界最好的空調，我們有十幾萬項的專利。」

王化16日轉發今年7月小米公司發言人的一條博文並回應此事稱，今日相關新聞，經過再次核查，資訊不實。第一：小米空調沒有專利侵權行為；第二：小米沒有因為專利侵權賠償50萬的情況。盧偉冰也轉發了王化這條動態，並表示：不信謠，不傳謠！

據悉，今年6月格力電器股東會上，董明珠在談及行業競爭時直接對小米空調開戰，質疑小米無自己的核心技術。董明珠質疑小米在網上號稱自己成為第一，但全是靠別人廠家做的產品，你的技術是什麼？

今年7月20日，雷軍曾隔空回應董明珠。在發表空調產品時，雷軍表示，小米空調目前中國第四，沒有說過我們第一；與格力的差距還很遠，還要向格力學習。