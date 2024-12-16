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美對多晶矽等加關稅 陸商務部：將採必要措施捍衛權益

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美方宣布對自中國進口的鎢製品、多晶矽等產品加徵301關稅，大陸商務部新聞發言人16日回應稱，將採取必要措施堅決捍衛自身權益。（歐新社）
美方宣布對自中國進口的鎢製品、多晶矽等產品加徵301關稅，大陸商務部新聞發言人16日回應稱，將採取必要措施堅決捍衛自身權益。（歐新社）

美國貿易代表辦公室（USTR）宣布對自中國進口的鎢製品、多晶矽等產品加徵301關稅，大陸商務部新聞發言人16日回應稱，美方應立即糾正錯誤做法，取消對中加徵關稅。中方將採取必要措施堅決捍衛自身權益。美國總統當選人川普（Donald Trump）上任前，美中貿易戰持續升溫。

大陸商務部新聞發言人表示，中方反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的，並多次向美方提出嚴正交涉。

陸商務部指出，世貿組織早已裁決美對中301關稅違反世貿組織規則。美方提高301關稅的做法是錯上加錯。美方關稅措施不僅不會解決美貿易逆差和產業競爭力問題，還將推高美國內通膨，損害美國消費者利益，嚴重破壞國際經貿秩序和全球產業鏈供應鏈安全穩定。

美國貿易代表署日前發布公告表示，針對大陸太陽能晶圓和多晶矽（太陽能板重要組成部分）的進口稅率將從現行的25%倍增至50%，用於製造電子和半導體的特定鎢製品稅率將從0%上調至25%。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）稱前述做法將進一步削弱中國大陸有害政策與做法。

值得注意的是，拜登（Joe Biden）這次加徵的新關稅將於明年1月1日起生效。而川普將於隔幾周、明年1月20日宣誓就職。這也讓川普上任前，美中貿易摩擦進一步升級。

稍早，美國商務部進一步收緊對中國出口先進半導體技術和產品的管制力道。而北京當局隨即下令禁止向美國出口一些用於製造半導體晶片和尖端武器的關鍵礦產，例如鎵、鍺和銻。中國也收緊了對美國的石墨烯出口。

半導體 大陸商務部 川普 美國 通膨

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