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明年經濟工作 中共中央財辦：擴大內需是戰略之舉

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中央財辦稱明年支持「兩新」（大規模設備換新、消費品以舊換新）的超長期特別國債資金將比今年大幅增加。今年以舊換新政策對大陸汽車消費拉動效應明顯。圖為小米新能源車。（新華社）
中央財辦稱明年支持「兩新」（大規模設備換新、消費品以舊換新）的超長期特別國債資金將比今年大幅增加。今年以舊換新政策對大陸汽車消費拉動效應明顯。圖為小米新能源車。（新華社）

針對甫落幕的中共中央經濟工作會議，中共中央財辦表示，擴大內需是戰略之舉，提振消費是重中之重。關於大力提振消費，明年將實施提振消費專項行動，重點是把促消費和惠民生緊密結合起來。此外，明年支持「兩新」（大規模設備換新、消費品以舊換新）的超長期特別國債資金將會比今年大幅增加，並研究將更多市場需求廣、更新換代潛力大的產品和領域納入政策支持範圍。

新華社刊出中央財辦相關負責人解讀今年中央經濟工作會議內容，包含當前經濟情勢、明年政策考慮、促進需求、兩重兩新政策、穩外貿外資、促進民營經濟、支持經濟大省挑大樑、雙碳政策工作、房地產形勢、地方政府化債等方面作出回應。

在促進消費方面，中央財辦表示從兩方面著手：一方面，要增強消費能力、提升消費意願，著力穩住樓市股市等，多渠道增加居民收入。明年將安排更多資金，把更多消費品納入支持範圍，優化補貼發放流程；另一方面適應消費結構變化、增強供需適配性。積極開發更加多樣化的消費場景，積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀發經濟等。

在促進投資部分，中央財辦指出有三點：一是要強化目標引領，把握好投資方向。更大力度支持「兩重」項目。深入實施城市更新行動和危舊房改造。加大科技創新、產業升級、綠色轉型等領域投資；二是激發投資活力。要加強財政與金融的配合，發揮好重大項目牽引和政府投資撬動作用；三是優化投資環境，糾正違規補貼，創造公平競爭市場環境等。

在明年大陸官方對外開放、穩外資工作，中央財辦也提出三點：一是穩步擴大制度型開放，對接國際高標準經貿規則；二是大力提升外貿韌性，發展服務貿易、綠色貿易、數字貿易，推動邊民互市貿易、保稅維修創新發展，推動一帶一路走深走實；三是加大引資穩資力度。擴大電信、醫療等領域開放試點範圍。

在促進民營經濟方面，中央財辦表示從推動解決公平競爭問題、推動解決拖欠帳款問題與開展規範涉企執法專項行動等三方面著手。

面對外界最關注的房地產問題，中央財辦表示，會把握三方面：一是釋放需求實施，大力實施城市更新，加力實施城中村和危舊房改造；二是著力改善供給。中央已經明確可用地方政府債券支持盤活閒置存量土地、收購存量商品房；三是推動房地產行業轉型，加快構建房地產發展新模式，從根本上解決傳統發展模式弊端。

一帶一路 中共 外資 房地產

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