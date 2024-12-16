今年來首次！陸11月房價「跌幅縮小」 分析：觸底反彈的積極訊號

中國國家統計局今日公布數據顯示，中國一二三線城市11月房價，無論新成屋或中古屋價格降幅與去年同期相比均縮小，為今年來首次。分析指出，價格數據連續2個月改善，是房市觸底反彈的積極訊號。

根據中國國家統計局數據，11月中國一線城市新成屋銷售價格年減4.3%，降幅比上月縮小0.3個百分點；中古屋銷售價格年減8.0%，降幅縮小1.6個百分點。與10月相比，一線城市新成屋銷售價格持平，中古屋銷售價格較上月上漲0.4%，漲幅與上月相同。

二線城市新成屋銷售價格年減5.8%，降幅比上月縮小0.2個百分點；中古屋年減8.4%，降幅縮小0.4個百分點。三線城市新成屋銷售價格年減6.5%，降幅縮小0.1個百分點；中古屋年減8.8%，降幅縮小0.2個百分點。一二三線城市房價降幅與去年同期相比全面縮小，為今年來首次。

數據還顯示，中國70城房價上漲的城市比10月增加，新成屋價格上漲城市17個，比上月增加10個。中古屋房價上漲城市有10個，比上月增加2個。

中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉表示，9月26日中共中央政治局會議強調，要「促進房地產市場止跌回穩」以來，多部門推出相關政策，10月房地產市場出現積極變化，11月樓市交易更趨活躍，市場預期改善，繼續向著止跌回穩的方向邁進。

路透報導引述荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）在一份報告中指出，「價格數據連續第2個月改善，是房地產市場觸底反彈的積極訊號，我們預計2025年將形成低谷，開始進入L型復甦。」