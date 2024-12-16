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老人也沒錢了？大陸養老機構近5年大減逾7成

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸社會正快速進入老年化，但養老機構過去五年卻也快速消失。（新華社）
大陸社會正快速進入老年化，但養老機構過去五年卻也快速消失。（新華社）

中國大陸正快速邁入老齡化，弔詭的是，大陸養老機構數量近年來卻也快速減少。企業資訊系統「企查查」的數據顯示，截至2024年12月11日，大陸全國養老機構相關企業註冊量為681家，較2023年下降22.5%，更只有2019年的26%。也就是，有超過七成的養老機構，在過去這五年內消失了。 

經濟觀察報報導，一名在北京養老行業從事十餘年的業主張虹表示，他已陸續關停了五家養老機構（包含養老驛站）。原因有二：一方面，有些機構因為長期處於虧損狀態，不得不主動關停；另一方面，有些機構因為產權不規範等歷史遺留問題，被迫作出關停的決定。

此外，大陸養老機構存在許多問題，中國老年學和老年醫學學會社區居家養老分會副會長鄭志剛發現，近幾年部分養老機構關停、轉讓的問題確實存在，尤其是今年養老機構普遍反映機構經營較艱難且行業「內卷」嚴重。為了「搶老人」，養老機構之間甚至打起了價格戰。

北京市養老服務行業協會今年6月發布《北京市養老機構行業發展報告》提及，截至3月，剔除尚未收住老年人的機構後，全市養老機構平均入住率約為45%。同時，全市養老機構收住4萬4,938人。相比之下，2023年北京市60歲及以上常住人口為494.8萬人，亦即北京入住養老機構的老人數佔60歲以上老人數的比例還不到1%。

張虹說，機構入住率一般要達到60%，才有辦法實現收支平衡，入住率越低，機構面臨的虧損就越大。

而老人入住率為何那麼低？主因有二：一方面老人入住意願不強，雖然中國60歲以上的老人大約有3億人，但真正有入住養老機構需求的只有失能和半失能老人，養老院很難讓活力老人持續住進來。

其次，「老人消費能力有限」。大陸民政等部門聯合發布第五次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查也顯示，2021年，在有入住養老機構意願的老年人中，能承受不超過每月人民幣1,000元（約合新台幣4,500元）的佔46.1%，每月人民幣3,000元及以上的僅佔15.8%。

另，養老機構運營標準的提高也導致一些機構因歷史遺留問題不得不選擇關停。該報導今年7月進行的調研顯示，第2季18家養老機構接受行政檢查的次數為2至11次，平均為5.7次，檢查出有問題的次數平均為1.6次。同時，機構管理者普遍反映，今年行政檢查較以往明顯增多。

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