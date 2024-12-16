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科創能力不足 A股市值前10大僅1家為科技企業

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
清華大學國家金融研究院院長田軒近期直指，美股市值最大的十家企業，有九家是科技創新型企業。而中國A股市值十家企業，真正唯一的科技型創新企業就是寧德時代。（圖／取自財經網）
清華大學國家金融研究院院長田軒近期直指，美股市值最大的十家企業，有九家是科技創新型企業。而中國A股市值十家企業，真正唯一的科技型創新企業就是寧德時代。（圖／取自財經網）

大陸官方長期宣揚支持科技創新，但清華大學國家金融研究院院長田軒近期直指，美股市值最大的十家企業，有九家是科技創新型企業。然中國A股市值前十大企業，排第一是賣酒的貴州茅台，然後就是工農中建四大國有銀行，以及「兩桶油」（中國石油化工集團公司與中國石油天然氣集團公司），權是國有資源壟斷型企業。唯一的科技型創新企業就是寧德時代。

綜合新浪網、觀察者網與財經網等報導，田軒13日在「《財經》年會2025：預測與戰略暨2024全球財富管理論壇」上，針對「金融如何促進科技產業發展」主題發言，做出前述發言。

田軒表示，中國的科技創新水平還有「很大提升空間」，美國西方的打壓倒逼中國發展新質生產力，但中國的產業鏈位置不高，關鍵零組件和技術仍然受制於其他國家。中國在價值鏈上游程度僅0.01，遠低於美國價值鏈0.29的上游程度，中國的技術創新水平還不夠。

田軒稱，蘋果公司市值3.5兆美元，它一家是中國前十位加在一起總和的「兩倍還拐彎」，這代表中國的科技創新的水平還有很大提升的空間。

田軒表示，創新之所以難，就在於周期長、不確定性大、失敗率高，因此需要一些嶄新的激勵方式去激勵創新。

田軒也提到最近大陸有「金融羞恥論」的聲音，「原來人家問我是幹嗎的，我還挺自豪，我說我是搞金融的，後來『金融羞恥論』出來之後，人家問我是幹嗎的？我都不好意思說我是搞金融的，我說我是搞教育的，我在大學裡工作。」

田軒認為金融要擺正位置，其本質上就是服務業。對於金融如何支持科技創新，他提出四點建議：一是激勵創新，需要包容個性和容忍失敗的文化氛圍；二是要有嶄新的創投組織形式，企業風險投資CVC；三是要有健康開放的資本市場；四是穩定的宏觀政策導向。

田軒現任北京清華大學學術委員會委員、清華大學國家金融研究院院長、清華大學五道口金融學院副院長、清華大學五道口金融學院創業金融與經濟增長研究中心主任、全球併購重組研究中心主任、金融學講席教授，同時也是第14屆全國人大代表。主要研究領域包括公司金融、企業創新和創業投資，曾應邀參加李強總理主持召開的經濟形勢座談會並發言，為大陸金融界重要人物之一。

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