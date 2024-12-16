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陸電池一哥寧德時代 據報向供應商提供研發資金支持

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
全球電池巨頭本月向供應商致函，稱願意為其提供研發資金支持。圖為全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群。 （中通社）
全球電池巨頭本月向供應商致函，稱願意為其提供研發資金支持。圖為全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群。 （中通社）

大陸動力電池巨頭寧德時代本月向供應商致函，稱願意為其提供研發資金支持。但寧德時代並未就此提供更多訊息。外界認為寧德時代該舉是為了在殘酷的價格戰中緩解供應鏈壓力。

界面新聞報導，其向寧德時代確認前述訊息。而寧德時代官方目前並未有更多公開說明回覆。

路透此前報導，寧德時代在這封致電池材料和設備供應商的通知中明確表示，願意分擔供應商的部分研發成本，並提供預付款，以確保技術項目的順利推進。該通知還提到，寧德時代將積極協助供應商完成認證工作，加速新型電池材料的應用和生產，同時幫助供應商提升市占率。

但路透報導中並未披露具體被寧德時代支持的上游供應商，僅稱今年確實已經有多家車企向寧德提出降價和返利要求。

寧德時代董事長曾毓群11月接受路透採訪時稱，他認識到盈利供應鏈的重要性，每個參與者都能獲得合理的生存利潤份額。「作為電池領域的大玩家，我們希望為每個人維持或盡最大努力維持氧氣。」曾毓群說。

寧德時代此舉引市場議論，多數觀點認為寧德時代打開格局，也有分析認為，該策略旨在應對價格戰並為技術競爭做準備，同時也指出規範化發展是行業長遠發展的關鍵。也有觀點認為，此行為等於穩固供應鏈利益，進一步做強做大。

SNE Research統計，寧德時代在全球電池市場的市占率已增至36.8%，中國大陸市場的市占率更是高達42.71%，遠超其他競爭對手。

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