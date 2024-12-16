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陸房市將止跌？11月70城房價指為17個月來最小降幅

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸11月70個大中城市房價指數按月下降0.1%，為17個月最小降幅。圖為中國恒大集團在河北石家莊郊區的一處爛尾樓。（路透）
大陸11月70個大中城市房價指數按月下降0.1%，為17個月最小降幅。圖為中國恒大集團在河北石家莊郊區的一處爛尾樓。（路透）

大陸國家統計局數據顯示，大陸11月70個大中城市房價指數按月下降0.1%，為近17個月最小降幅；按年跌幅縮窄至5.7%，從逾9年最大降幅回落。大陸統計局表示，後期走勢有望繼續改善。

數據指出，11月大陸70個大中城市中，新房價格指數按月上漲的有17個，上月有7個；下跌49個，上月63個；持平的有4個，上月零個。

大陸統計局城市司統計師王中華解讀稱，11月70個大中城市中，商品住宅銷售價格按月上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格按月總體上漲，二、三線城市按月降幅均收窄；各線城市按年降幅今年以來首次均收窄。

今年前11個月，大陸房市銷售仍處於下跌狀態。今年首11個月，新房銷售額人民幣8.51兆元，按年跌19.2%，其中住宅銷售額跌20%。

首11個月房屋施工面積皆呈下跌，房屋施工面積72.6億平方公尺，按年下降12.7%。其中，住宅施工面積50.84億平方米，下降13.1%。房屋新開工面積6.73億平方米，下降23%。其中，住宅新開工面積4.9億平方米，下降23.1%。

開發投資部分，首11個月大陸全國房地產開發投資人民幣9.36兆元，按年下降10.4%；其中，住宅投資7.12兆元，下降10.5%。

大陸新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉表示，9月26日中共中央政治局會議強調，要「促進房地產市場止跌回穩」以來，多部門推出相關政策，10月房地產市場出現積極變化，11月樓市交易更趨活躍，市場預期改善，繼續向著止跌回穩的方向邁進。

另，付凌暉說，近期大陸房地產市場銷售改善，也帶動了房屋裝飾裝修需求的擴大，相關產品銷售出現回升。11月份，限額以上商品零售額中的建築及裝潢材料類商品銷售額從10月的年減5.8%，轉為年增2.9%。

「總的來看，在各項政策作用下，11月份房地產市場積極變化增多，市場信心得到提振，止跌回穩動能在增強，後期走勢有望繼續改善。」

付凌暉表示，下階段，要認真嚴控增量、優化存量、提高質量，健全多主體供應、多渠道保障、購租並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式，更好滿足剛性和改善性住房需求，推動房地產市場平穩健康發展。

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