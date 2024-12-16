中國11月消費總額年增3% 低於市場預期

中國國家統計局今日發布11月經濟相關數據，11月全國規模以上工業增加值年增5.4%，符合路透調查所預期的5.3%。消費額年增3%，低於分析師預測的4.6%。

中國國務院新聞辦公室上午舉行新聞發布會，由中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉說明今年11月的國民經濟運行情況。

根據國新辦官網的文字實錄，付凌暉指出，宏觀政策組合效應繼續顯現，工業服務業較快增長，就業物價總體穩定，社會預期有效提振，新質生產力穩步發展，國民經濟延續9月份以來回升態勢。

他指出，11月製造業採購經理指數（PMI）為50.3%，比上個月上升0.2個百分點。全國規模以上工業增加值年增5.4%，比上月增加0.1個百分點。分類別看，採礦業年增4.2%，製造業增長6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.6%。裝備製造業年增7.6%；高技術製造業增長7.8%。今年前11月，全國規模以上工業增加值年增5.8%。

付凌暉指出，服務業領域增長較快，今年11月全國服務業生產指數年增6.1%。分行業看，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，租賃和商務服務業，金融業生產指數分別年增9.3%、9.3%、8.8%。今年前11個月，全國服務業生產指數年增5.1%。

市場銷售部分，今年11月社會消費品零售總額人民幣4.37兆元（下同，約新台幣19.5兆元），年增3%。路透社指出，此前分析師預測成長4.6%。付凌暉表示，受到雙11網購提前分流的影響，11月增速有所趨緩，但消費回升的趨勢沒有改變。

就業形勢部分，付凌暉指出總體穩定，城鎮調查失業率與上個月持平。今年前11個月全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比去年同期下降0.1個百分點。11月全國城鎮調查失業率為5%，與上月持平。

整體而言，付凌暉指出，11月存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，積極變化進一步增多。但也要看到，外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固。