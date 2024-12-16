中國電動車競爭激烈 極越汽車傳裁員整併否認倒閉

中國電動車市場競爭激烈，越來越多中小型車汽撐不過難關而關門。近期百度、吉利合資的極越汽車傳出財務問題，CEO遭員工圍堵、部門整併，甚至瀕臨倒閉。官方近日否認倒閉，強調正在應對挑戰、推進融資。

中國汽車業界的價格戰越演越烈，「今天無法獲得市占率，明天就可能出局」成為很多企業要活下去而不得不的選擇，然而大型企業或許還有本錢，但中小型企業面臨越來越卷的市場，往往一個不注意就被吞噬，只有少數企業將成為贏家並生存下去，其餘將在市場中折戟。

根據第一財經、紅星新聞、中國證券報報導，由百度、吉利合資的極越汽車近期傳出財務問題，不但百度不再投資，而且已經啟動裁員，預計近期停止整車業務。此外，極越CEO遭員工圍堵的影片在網上流傳，也有市場傳聞稱極越瀕臨倒閉。

報導指出，極越的前身是2021年1月由百度與吉利共同成立的集度汽車，2023年8月更名為極越。首款量產車「極越01」在2023年10月底上市，由於定價偏高加上品牌知名度不高，市場銷量不夠理想。今年9月，「極越07」上市，雖然整體銷量有所起色，但與領先的車企相比差距仍大。

據報導，極越汽車經營問題多，近期極越汽車CEO夏一平在上海總公司遭到員工的圍堵的影片在網上引發大量關注。影片中，眾多極越員工聚在辦公室內，質問夏一平「這個月斷的社保、公積金什麼時候可以補上」，甚至有員工直接站在桌上大喊「還錢」；此外，今年雙12的活動中也發生極越主播在直播間直接說，「別關注了，預約也沒人聯繫你」。

對於市場傳言，極越近日在官方微博公告稱「公司進入創業的2.0階段」，加強銷售和服務能力建設以應對激烈的市場競爭，同時合併職能重複的部門與職務，改革沒有效率的內部工作流程，並且削減短期內無法提升財務表現的項目，「正在協調各方面資源應對挑戰，正在積極推進融資」。

這份公告雖否認倒閉等傳言，也未回答員工關切的事項，但從中仍能看到公司的資金出現問題，並且存在整併裁員的情形。

百度和吉利13日則發布公告稱，作為股東，對於員工、用戶與合作夥伴深表關切，會在第一時間解決員工的社保繳納與離職善後問題，同時也會確保用戶正常使用車輛、售後服務等。