快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

中國電動車競爭激烈 極越汽車傳裁員整併否認倒閉

中央社／ 台北16日電

中國電動車市場競爭激烈，越來越多中小型車汽撐不過難關而關門。近期百度、吉利合資的極越汽車傳出財務問題，CEO遭員工圍堵、部門整併，甚至瀕臨倒閉。官方近日否認倒閉，強調正在應對挑戰、推進融資。

中國汽車業界的價格戰越演越烈，「今天無法獲得市占率，明天就可能出局」成為很多企業要活下去而不得不的選擇，然而大型企業或許還有本錢，但中小型企業面臨越來越卷的市場，往往一個不注意就被吞噬，只有少數企業將成為贏家並生存下去，其餘將在市場中折戟。

根據第一財經、紅星新聞、中國證券報報導，由百度、吉利合資的極越汽車近期傳出財務問題，不但百度不再投資，而且已經啟動裁員，預計近期停止整車業務。此外，極越CEO遭員工圍堵的影片在網上流傳，也有市場傳聞稱極越瀕臨倒閉。

報導指出，極越的前身是2021年1月由百度與吉利共同成立的集度汽車，2023年8月更名為極越。首款量產車「極越01」在2023年10月底上市，由於定價偏高加上品牌知名度不高，市場銷量不夠理想。今年9月，「極越07」上市，雖然整體銷量有所起色，但與領先的車企相比差距仍大。

據報導，極越汽車經營問題多，近期極越汽車CEO夏一平在上海總公司遭到員工的圍堵的影片在網上引發大量關注。影片中，眾多極越員工聚在辦公室內，質問夏一平「這個月斷的社保、公積金什麼時候可以補上」，甚至有員工直接站在桌上大喊「還錢」；此外，今年雙12的活動中也發生極越主播在直播間直接說，「別關注了，預約也沒人聯繫你」。

對於市場傳言，極越近日在官方微博公告稱「公司進入創業的2.0階段」，加強銷售和服務能力建設以應對激烈的市場競爭，同時合併職能重複的部門與職務，改革沒有效率的內部工作流程，並且削減短期內無法提升財務表現的項目，「正在協調各方面資源應對挑戰，正在積極推進融資」。

這份公告雖否認倒閉等傳言，也未回答員工關切的事項，但從中仍能看到公司的資金出現問題，並且存在整併裁員的情形。

百度和吉利13日則發布公告稱，作為股東，對於員工、用戶與合作夥伴深表關切，會在第一時間解決員工的社保繳納與離職善後問題，同時也會確保用戶正常使用車輛、售後服務等。

延伸閱讀

今年汽機車營收可望續創新高 電動車掛牌數超越去年全年

開過就回不去了? 92%電動車車主不會再使用純燃油車

純電車比例難以達成！英國政府已準備放寬不切實際的電動車法令

歐洲多國計畫削減電動車補貼！是否會影響電氣化發展？

相關新聞

陸房市將止跌？11月70城房價指為17個月來最小降幅

大陸國家統計局數據顯示，大陸11月70個大中城市房價指數按月下降0.1%，為近17個月最小降幅；按年跌幅縮窄至5.7%，...

官方強力刺激 大陸11月消費、投資依舊疲軟

儘管官方自9月底以來已先後推出一系列經濟刺激政策，但大陸國家統計局周一公布的11月總體經濟數據顯示，11月工業增加值雖符...

華為AI框架市占大躍進 拚打破Google、Meta雙寡頭局面

華為ICT戰略與業務發展部總裁彭紅華表示，AI框架（台灣稱機器學習框架）是AI時代的操作系統與軟體底座，未來華為將持續開...

從投行看大陸／最新關稅法影響台商進出口業務

12月1日新關稅法生效將影響台商進出口業務。

陸鋰電池組跌價 全球最便宜

彭博新能源財經統計報告顯示，全球鋰電池組均價今年降至115美元／千瓦時（Kwh）的歷史低點，較2023年下跌20%，為2...

烘焙第一股走進歷史 台企克莉絲汀27日下市

台商克莉絲汀發布公告，已收到香港聯交所函件，上市覆核委員會決定維持上市委員會撤銷本公司上市地位的決定。克莉絲汀將在12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。