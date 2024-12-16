從投行看大陸／最新關稅法影響台商進出口業務

12月1日新關稅法生效將影響台商進出口業務。

2024年12月1日大陸新《關稅法》正式實施，與之配套的《海關進出口貨物徵稅管理辦法》也已更新，同時生效的還有《海關總署關於明確稅收徵管有關問題的公告》，對台商的進出口業務產生較大影響。

一、納稅人自報自繳立法化導致納稅人風險增加

自2015年通關一體化全面推行以來，通關流程簡化，納稅人和扣繳義務人自行申報關稅並繳納，但納稅人在提高效率同時，也增加了納稅的風險。台商向海關申報並繳納的關稅和進口增值稅、消費稅，只是自行申報，海關在交稅或貨物放行三年內有權確認稅額的正確性，若發生納稅資訊錯漏，很可能持續錯誤三年，風險不斷積累，最終累計金額巨大。

二、「補一追三退一」變更為「補三追三退三」

新法實施前執行的《關稅條例》規定，進出口貨物放行後，海關發現少徵或漏徵稅款，自繳稅或貨物放行之日起一年內，可向納稅義務人補徵稅款；如果是因納稅義務人違反規定導致少徵或漏徵稅款，海關可在繳納稅款或貨物放行三年之內追徵稅款並加收滯納金，也就是因海關原因導致少繳稅款需「補一」，若因納稅人原因導致的少繳稅款則需「追三」並加收滯納金。

現在執行的《關稅法》，將上述「補一追三」修改為「補三追三」。通關一體化前還存在海關審核，出現稅款缺漏，台商可盡可能查找海關審核原因，儘量按「補一」處理。現在全部為台商自行申報並繳納稅款，很難舉證不是自己違反規定，所以被「追三」並加收滯納金的可能性更大。

如果海關發現台商多繳稅款，應立即通知納稅人辦理退稅。但如果是台商自行發現存在多繳稅款情形，以前規定是自稅款繳納之日起一年之內可向海關申請退稅，新規定則是三年之內均可申請，即「退一」變更為「退三」。

三、稅率和匯率適用日期調整

雖然進口環節增值稅和消費稅的稅率變動頻率較低，但關稅稅率依據進出口貿易的國際環境調整較為頻繁，所以台商要注意《關稅法》中稅率適用日期的調整。《關稅條例》規定，進出口貨物適用海關接受申報進出口之日實施的稅率，而《關稅法》規定適用完成申報之日適用的稅率，時間往後推遲，對台商而言更有利還是不利，得看稅率調整方向。

稅款和滯納金是以人民幣計價，由於進出口貿易用外幣結算，將存在適用匯率問題。以前規定採用上個月第三個星期三中國銀行公佈的外匯折算價，遇節假日則順延為第四個星期三。現在的規定則是採用申報完成日適用的計徵匯率，2024年12月計徵匯率採用中國外匯交易中心2024年11月20日公佈的人民幣匯率中間價，匯率發佈機構從中國銀行變更為中國外匯交易中心。

四、過渡期

海關總署補充公告規定，2024年12月1日之後才繳稅款或貨物放行，存在少徵、漏徵或多徵稅款，按《關稅法》適用「補三追三退三」還是「補一追三退一」，要看是否在2024年12月1日後繳納稅款或貨物放行。

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