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保時捷喊：兩年後贏回大陸市場

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

保時捷中國CEO潘勵馳（Alexander Pollich）表示，不會透過犧牲價格換取銷售量的成長，並誓言兩年後要「贏回」大陸市場。

超豪華車近年在大陸銷售崩跌，以保時捷為例，今年前三季新車銷售4.33萬輛，年減幅高達28.75%，這已是自2022年來的連續下滑，是否加入車市價格戰，以降價換銷量一直是熱議話題。

經濟觀察網報導，潘勵馳（Alexander Pollich）在今年9月1日出任保時捷中國總裁兼首席執行官，此前23年他一直在保時捷工作，履歷遍及保時捷在全球多個市場的高階管理職位。他此次履職，帶來的是保時捷對大陸市場重新評估後的戰略目標：2026年重啟「進擊模式」，贏回大陸市場。

據保時捷發布大陸銷售數據，2021年保時捷在陸市場新車銷量9.57萬輛，2022年9.32萬輛，2023年7.93萬輛。美國已超越大陸市場成為保時捷全球第一大市場。

潘勵馳在日前舉行的媒體溝通會上說，保時捷不會透過犧牲產品價格換取銷售量的成長，單純追求量的成長不是保時捷的目標。

潘勵馳決定對保時捷在大陸經銷商通路進行最佳化調整，根據計畫，銷售點將從2024年1月的150家左右，到2026年底減少至100家左右。

保時捷 溝通 職位

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