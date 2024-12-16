聽新聞
0:00 / 0:00

陸鋰電池組跌價 全球最便宜

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
陸鋰電池組跌價，全球最便宜。示意圖。 （新華社）
陸鋰電池組跌價，全球最便宜。示意圖。 （新華社）

彭博新能源財經統計報告顯示，全球鋰電池組均價今年降至115美元／千瓦時（Kwh）的歷史低點，較2023年下跌20%，為2017年以來最大的價格跌幅。其中，大陸的鋰電池組價格最低，為94美元／千瓦時。

彭博新能源財經13日發布年度鋰電池價格調研報告披露上述數據，該統計涵蓋動力電池、儲能電池等不同類型電池的平均價格。

報告稱，大陸企業今年面臨激烈競爭，導致鋰電池價格和利潤率下降，迫使許多電池製造商進入包括儲能在內的下游應用市場，同時將銷售市場擴展至願意為鋰電池支付更高價格的海外。

其他地區如歐美地區，因為更高生產成本和較低產量，導致行業發展尚不成熟。所以美國和歐洲價格較大陸價格分別高31%和48%。

對今年鋰電池組價格下跌因素，報告分析原因包括產能過剩、規模經濟、金屬和組件價格低迷，採用成本更低的磷酸鐵鋰電池，以及電動汽車銷售增長放緩等。

報告顯示，全球鋰電池產能已達3.1太瓦時（Twh），是2024年鋰電池年需求量的2.5倍以上。雖然鋰電池下游行業需求也呈年增率增長，但電動汽車市場增速慢於往年，動力電池市場是當前鋰電池需求的最大推動力。

均價 電動汽車

延伸閱讀

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

可怕！電動磨甲器突爆炸 火調員：鋰電池短路引發火災

台中9輛四方電巴暗夜起火燒空殼 火調出爐：過度放電

跟進高市聯醫禁電動車停地下停車場？ 北市聯醫回應了

相關新聞

華為AI框架市占大躍進 拚打破Google、Meta雙寡頭局面

華為ICT戰略與業務發展部總裁彭紅華表示，AI框架（台灣稱機器學習框架）是AI時代的操作系統與軟體底座，未來華為將持續開...

陸鋰電池組跌價 全球最便宜

彭博新能源財經統計報告顯示，全球鋰電池組均價今年降至115美元／千瓦時（Kwh）的歷史低點，較2023年下跌20%，為2...

從投行看大陸／最新關稅法影響台商進出口業務

12月1日新關稅法生效將影響台商進出口業務。

烘焙第一股走進歷史 台企克莉絲汀27日下市

台商克莉絲汀發布公告，已收到香港聯交所函件，上市覆核委員會決定維持上市委員會撤銷本公司上市地位的決定。克莉絲汀將在12月...

陸A股市場431家IPO撤單 寫新紀錄

據滬深北交易所數據統計，今年以來，A股市場共有431家擬IPO企業撤回發行上市申請，較去年同期增長約八成。分析認為主因跟...

保時捷喊：兩年後贏回大陸市場

保時捷中國CEO潘勵馳（Alexander Pollich）表示，不會透過犧牲價格換取銷售量的成長，並誓言兩年後要「贏回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。