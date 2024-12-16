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今年前11月 陸外資連3個月降幅收窄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸商務部14日發布數據顯示，今年1至11月，大陸全國實際使用外資金額7497億元（人民幣），同比下降27.9%，降幅較1至10月收窄1.9個百分點，連續第三個月降幅收窄。11月實際使用外資金額同比增長6%。

新華社報導，數據顯示，前11個月，大陸全國新設立外商投資企業52379家，同比增長8.9%，為歷史同期最高水平。

引資結構呈現持續優化態勢。高技術製造業實際使用外資占比較去年同期提高0.3個百分點；醫療儀器設備及儀器儀表製造業、計算機及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資同比分別增長53.4%、39.1%和19%。

引資來源地更加多元化。部分發達經濟體對陸投資持續增長，如德國、新加坡、瑞士實際對陸投資同比分別增長10.9%、4.8%、4%；東協對陸投資同比增長6.4%。

今年以來，大陸持續放寬外資準入，釋放擴大開放、歡迎外資的積極訊號。

外資 新加坡

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