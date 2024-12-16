首發經濟 長三角消費市場火熱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海的商業和文化地標不斷「上新」，張園、徐家匯書院、蘇河灣印象天地等人氣十足，展現出消費回暖、文旅復甦的活力圖景。圖為張園吸引眾多市民和遊客。 （新華社）
上海的商業和文化地標不斷「上新」，張園、徐家匯書院、蘇河灣印象天地等人氣十足，展現出消費回暖、文旅復甦的活力圖景。圖為張園吸引眾多市民和遊客。 （新華社）

歲末初冬，「首發經濟」在大陸長三角消費市場愈發火熱。國際品牌香奈兒近日在杭州西子湖畔舉行全球首發大秀，引發熱議。    

中新社報導，今年以來，許多國際品牌選擇上海、杭州等長三角城市首發全球新品、落地品牌首店、設立全球總部。僅上海一地便已吸引超過500個品牌舉辦首發活動。

老上海濃郁的人文氣息與時尚新品牌融合，在古典建築裡體驗新潮消費成為眾多消費者到訪上海的一大理由。在上海市靜安區的南京西路商圈，擁有140多年歷史的「海上第一名園」張園，是上海規模最大、保存最完整的石庫門建築之一，如今已成為上海首發地標。 　　

據悉，百年張園已吸引近百個國際品牌來此開設亞洲首店、中國首店，日均客流約3萬人次。特別從外地趕來觀看創意時裝表演的林女士表示，在這裡看展很不一樣，特別有海派風情與時尚感，不虛此行。 　　 　

「時尚之城」杭州各大商圈人氣亦旺。2024年上半年，杭州共引進各類首店110家，主要集中在湖濱、武林等商圈，以餐飲和零售為主要業態，頗受Z世代歡迎。

位於杭州萬象城的「甘味處鐮倉」是一家以日式蕨餅為主打的甜品店，此前已在日本開設了50餘家店舖，2024年首進中國大陸。 　

「選址前和日本品牌方一起走訪了許多城市，最終選擇把店開在杭州。」在店舖相關負責人王敏麟看來，長三角城市年輕群體集中，對於新品牌、新產品的接受度也較高，是首店入駐的優選之地。 　　

王敏麟表示，杭州首店開業半年以來，不少年輕顧客在平台上發動態、打好評，營收和客流量都獲得不錯的成長，也給品牌發展帶來顯著的鏈式反應，「這給了我們很大的信心，接下來準備在杭州開第二家店」。

品牌與城市，雙向奔赴，也相互成就。為吸引更多首店入駐，今年上海七部門聯合印發相關文件，提出將持續打響「首發上海」品牌，將上海打造成大陸國內外品牌首發、首秀、首展、首店的集聚重鎮；杭州市商務局將「首店經濟」發展與智慧商圈改造、夜間經濟集聚區打造等工作緊密結合，為首發經濟帶來更多政策利好。 　在北京工商大學貿易經濟系主任李麗看來，首發經濟是種新興的商業模式，正成為刺激消費市場的有效途徑。每一次成功的首發都是對市場的一次深度刺激，有助於推動區域經濟發展和產業升級。

上海 品牌 經濟發展

延伸閱讀

喊話蔣萬安救一貫道道親、八旗總編 北市反擊海基會：自廢武功還淪打手

我一貫道信徒被捕…海基會盼雙城論壇關切 再提「八旗」總編上海被捕

台灣一貫道信徒滯陸 北市府允循管道全力協助

雙城論壇午宴沒邀綠營挨批選擇性邀請 白營嗆：真的想被邀請？

相關新聞

核電規模世界第一！陸稱2025年將核准一批沿海核電項目

大陸官方預告2025年將核准開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩步推進在建核電工程建設，到2025年底在運核電裝機達到6,...

首發經濟 長三角消費市場火熱

歲末初冬，「首發經濟」在大陸長三角消費市場愈發火熱。國際品牌香奈兒近日在杭州西子湖畔舉行全球首發大秀，引發熱議。

今年前11月 陸外資連3個月降幅收窄

根據大陸商務部14日發布數據顯示，今年1至11月，大陸全國實際使用外資金額7497億元（人民幣），同比下降27.9%，降...

港府新財政預算案今起諮詢 聚焦如何處理「千億財赤」

香港新財政預算案十五日開始展開公眾諮詢，今次諮詢期中預計焦點在如何處理「千億財赤」，港府財政司長陳茂波亦說，必須更謹慎管...

正在經歷寒冬…證券行業不景氣 陸年內證券從業者人數年減5%

今年以來大陸A股不振，雖自9月底在官方支持下開始震盪上行，投資者信心還在恢復中，加上大陸官方嚴監管，連帶影響證券行業景氣...

AI造假氾濫 陸社群平台微信：加大打擊仿冒知名人士行銷

AI造假氾濫，名人以及社群媒體使用者都成為受害者。中國大陸社群平台微信今天公告，將持續對「利用AI仿冒知名人士進行營銷宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。