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港府新財政預算案今起諮詢 聚焦如何處理「千億財赤」

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
圖為香港特首李家超。中通社
圖為香港特首李家超。中通社

香港新財政預算案十五日開始展開公眾諮詢，今次諮詢期中預計焦點在如何處理「千億財赤」，港府財政司長陳茂波亦說，必須更謹慎管理公共財政。

香港財政年度以每年四月一日始至翌年三月三十一日止。港府新的財政預算案，預定在明年二月二十六日公布，於此公眾諮詢期在未來兩個月間，以不同形式進行。

在展開公眾諮詢前，港府已提早釋放「千億財赤」消息，即港府財政司長本月初在香港立法會首度交待，本年度香港的財政赤字估算，調整至1000億港元左右，比年初財政預算案估計的481億港元多出逾倍。而按港府數據，過去五年香港都深陷財赤，且同期港府財政儲備已降了一半，只夠港府維持運作約九個月。

過去十餘日間，香港社會都有討論「千億財赤」話題。香港特首李家超北京述職，他承認十三日向中國大陸國家主席習近平「有提及香港面臨財赤，亦可能經過三至五年間將財赤會處理好，力爭收支平衡」。

在新年度財政預算案公眾諮詢展開之日，港府財政司長陳茂波說，面對持續不明朗的外圍環境、複雜多變的全球政經局勢，以及香港經濟處於結構調整過程，必須更謹慎管理公共財政，同時推動香港經濟提速發展。他強調香港現階段，「發展是核心、穩定至關鍵」。

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