快訊

iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

陸籍妻子遇害、台籍丈夫澳洲失蹤 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

正在經歷寒冬…證券行業不景氣 陸年內證券從業者人數年減5%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在中國證監會嚴把入關口、縮減IPO下，中國券商正在經歷行業寒冬。圖為上海證交所大樓。（路透）
在中國證監會嚴把入關口、縮減IPO下，中國券商正在經歷行業寒冬。圖為上海證交所大樓。（路透）

今年以來大陸A股不振，雖自9月底在官方支持下開始震盪上行，投資者信心還在恢復中，加上大陸官方嚴監管，連帶影響證券行業景氣難以大幅提振，最新數據顯示，年內大陸證券從業者減少5%，其中有券商減員超過千人。

中國證券業協會（以下簡稱中證協）數據顯示，截至12日，有數據可比的證券公司從業人員總數為33.20萬人，較去年年末減少1.89萬人，降幅為5.28%。其中，有34家券商從業人員減少超200人，僅15家券商從業人員實現逆增長。

從類別觀察，數據顯示，一般從業人員的人數為20.85萬人，較去年末減少1.34萬人，證券經紀人的從業人員為2.88萬人，年內減少8,568人，上述兩類為人數減少最多類別。不過，分析師、投顧、保代三大專業業務線的從業人數卻均保持逆勢增長。

中證協數據顯示，2024年有97家券商從業人數出現下降，其中有34家券商減員超過了200人。減員人數最多的分別是國信證券、中信證券與廣發證券，分別減少1,250人、1,122人與1,055人，超過千位。另外，包括興業證券、 國投證券、長江證券、中信建投證券、方正證券與國泰君安證券減員人數都在500人以上。

值得注意的是，前述減員數據有其客觀因素：一是券商人員歸屬的調整，帶來母公司人員總數的變化；二是數據口徑上，中證協公布各券商數據只是母公司的人數，而財報季各家券商公布人數則往往包括了子公司的員工在內，導致兩邊數據比較有較大差異；三是頭部券商的員工總人數更多，所以減少人數絕對值雖然相對較高，但有些券商減少幅度與行業整體差異並不大。

而近期在大陸證監會強監管下，證券從業者也被賦予較強的道德規範壓力，中證協編纂的《證券從業人員職業道德手冊》9日發布，其中「8小時之外」受到熱議，意味相關從業者在工作的8小時之外，也應當有底線、有原則，通過自身言行累積、維繫自身及行業聲譽。

今年以來，大陸證監會為維護資本市場秩序，密集對券商員工開罰單，內容涉及炒股內線交易與出借帳戶等。截至9月中旬，共有超過200名券商員工被罰，罰單超120張。

內線交易 券商 炒股 罰單 資本市場

延伸閱讀

龍年效應沒有發生 國發會估2040出生人數將跌破10萬

中小企業ESG永續轉型最大拼圖／陽光伏特家 扮綠電橋梁

那指100 納入比特幣大戶

員警退休潮 彰化縣今年108名員警退休創5年新高

相關新聞

核電規模世界第一！陸稱2025年將核准一批沿海核電項目

大陸官方預告2025年將核准開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩步推進在建核電工程建設，到2025年底在運核電裝機達到6,...

港府新財政預算案今起諮詢 聚焦如何處理「千億財赤」

香港新財政預算案十五日開始展開公眾諮詢，今次諮詢期中預計焦點在如何處理「千億財赤」，港府財政司長陳茂波亦說，必須更謹慎管...

正在經歷寒冬…證券行業不景氣 陸年內證券從業者人數年減5%

今年以來大陸A股不振，雖自9月底在官方支持下開始震盪上行，投資者信心還在恢復中，加上大陸官方嚴監管，連帶影響證券行業景氣...

AI造假氾濫 陸社群平台微信：加大打擊仿冒知名人士行銷

AI造假氾濫，名人以及社群媒體使用者都成為受害者。中國大陸社群平台微信今天公告，將持續對「利用AI仿冒知名人士進行營銷宣...

陸部分中小銀行「逆勢」上調存款利率 業內人士分析：年底招攬客戶

在中國整體利率下行的背景下，部分中小銀行近期「逆勢」上調存款利率而引關注；業內人士稱，年底是銀行攬儲關鍵時節，一些銀行上...

拆解Mate 70才知…華為5奈米晶片難產 製程落後台積6年

華為最新Mate 70系列手機12月初開賣即掀起話題，諮詢公司TechInsights最新拆解報告顯示，華為最新推出的M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。