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陸部分中小銀行「逆勢」上調存款利率 業內人士分析：年底招攬客戶

中央社／ 台北15日電
在中國整體利率下行的背景下，部分中小銀行近期「逆勢」上調存款利率而引關注；業內人士稱，年底是銀行攬儲關鍵時節，一些銀行上調存款利率以招攬客戶，但存款利率下行仍是大趨勢。法新社
在中國整體利率下行的背景下，部分中小銀行近期「逆勢」上調存款利率而引關注；業內人士稱，年底是銀行攬儲關鍵時節，一些銀行上調存款利率以招攬客戶，但存款利率下行仍是大趨勢。法新社

在中國整體利率下行的背景下，部分中小銀行近期「逆勢」上調存款利率而引關注；業內人士稱，年底是銀行攬儲關鍵時節，一些銀行上調存款利率以招攬客戶，但存款利率下行仍是大趨勢。

為了刺激消費，中國近期宣布多項降息措施，各家銀行紛紛調降存款利率，在此背景下，中國經濟網今天報導，河南多地中小銀行日前發布上調存款利率的消息，其中滎陽農商行存款利率全線上調，上調後，3個月、6個月、一年期、二年期、三年期定期存款利率分別為1.15%、1.35%、1.80%、1.80%、2.05%。

部分銀行則選擇性上調個別期限的存款利率，例如聊城滬農商村鎮銀行在最近一次利率調整中將兩年期定期存款利率上調15個基點。

除調整定期存款，大力推出特色存款產品、大額存單產品等也成為部分中小銀行年底攬儲的常規操作。無錫錫商銀行近期推出3年期大額存單產品，年利率可達3%。

業內人士認為，在存款利率下行的大趨勢下，部分銀行逆勢上調存款利率，應是階段性調整行為。這一情況可能延續到年底甚至過年期間，因這段時間是資金需求高峰期，銀行攬儲競爭會更激烈。

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