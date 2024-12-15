超豪華車銷售崩跌 保時捷中國CEO：2026年贏回大陸市場

超豪華車近年在大陸的銷售崩跌，以保時捷為例，今年前三季度新車銷售4.33萬輛，年減幅高達28.75%，這已經是自2022年以來的連續下滑，是否加入車市價格戰，以降價換銷量一直是熱議話題。保時捷中國CEO潘勵馳（Alexander Pollich）近日表明，不會透過犧牲價格換取銷售量的成長，並誓言兩年後要「贏回」大陸市場。

經濟觀察網報導，潘勵馳（Alexander Pollich）在今年9月1日出任保時捷中國總裁兼首席執行官，官，此前23年他一直在保時捷工作，履歷遍及保時捷在全球多個市場的高階管理職位。他此次履職，帶來的是保時捷對大陸市場重新評估後的戰略目標：2026年重啟「進擊模式」，贏回大陸市場。

根據保時捷發布的大陸銷售數據，2021年保時捷在大陸市場新車銷量為9.57萬輛，2022年為9.32萬輛，2023年為7.93萬輛。大陸市場已被美國市場超越，後者成為保時捷全球的第一大市場。

潘勵馳在11日的媒體溝通會上說，保時捷不會透過犧牲產品價格換取銷售量的成長，單純追求量的成長不是保時捷的目標。

由於保時捷經銷商網路平均銷售回報率已從2022年5.5%下降至今年前10月的1.9%，潘勵馳決定對保時捷在大陸的經銷商通路進行最佳化調整，根據計畫，銷售點將從2024年1月的150家左右，到2026年底減少至100家左右。同時在現有門市繼續推行門市升級計畫，並推廣數位化零售及服務系統。

潘勵馳強調，下市或關店並不是唯一的途徑，保時捷中國會升級各地保時捷中心的業態策略，使其更靈活、模組化、更具成本效益。「針對上海、北京等一線及市場需求高的城市，我們還會繼續加大投資力度」，比如浦東保時捷中心剛剛完成了門市升級計畫。

研發方面，潘勵馳也提到，保時捷中國技術部已經決定落腳上海嘉定，未來將和保時捷工程、保時捷中國數位科技有限公司共同整合在一起，與保時捷董事會談預算和投入問題。行銷方面，保時捷中國將改變以往的打法，採取更本土化的方式，與本地KOL合作。在投資端與生態端，亦持續推動在地化進程。此前，保時捷中國與中金公司合作設立了投資基金，用以投資大陸國內車輛與移動出行市場。