中國證監會：落實穩住房市股市要求 維護市場穩定

中共中央經濟工作會議近日落幕。中國證監會黨委書記、主席吳清14日召開黨委（擴大）會議。會議指出，要堅決落實「穩住樓市股市」要求，切實維護資本市場穩定；深化資本市場投融資綜合改革，做好推動中長期資金入市工作。

中國證監會網站14日公布，會議傳達學習中共中央經濟工作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署證監會系統貫徹落實工作。

會議指出，堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，提升市場監測、預警和應對的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測監管，加快落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強和改善市場預期管理，著力穩資金、穩槓桿、穩預期，切實維護資本市場穩定。

會議強調，深化資本市場投融資綜合改革。抓好推動中長期資金入市工作，協同構建完善全國社保基金、保險、年金、理財等「長錢長投」的制度環境，進一步打通卡點堵點，充沛源頭活水。推動股票發行註冊制走深走實，深化科創板、創業板、北交所改革，健全多層次資本市場服務體系。

會議提到，把握好改革的時度效，適時推出一批典型案例，以點帶面激發市場活力。堅持以開放促改革，穩步推進與境外市場互聯互通，更好支持企業用好兩個市場、兩種資源。

會議中還強調，將著力提升監管效能。進一步健全法規制度，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假等違法違規行為；紮實推進中央巡視整改，加強公權力全鏈條監督制約，從嚴正風肅紀反腐，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

中共中央經濟工作會議11至12日在北京舉行，會中作出包括2025年要提高財政赤字率、增發超長期特別國債、適時降準降息以保持流動性充裕以及實施「適度寬鬆的貨幣政策」等宣示。