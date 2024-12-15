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杜絕亂罰款 陸官媒：政府行為越規範 市場角色越有效

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸日前召開的中央經濟工作會議擘畫了2025年度經濟工作方向，其中提出「必須統籌好有效市場和有為政府的關係」，大陸官媒「經濟日報」15日刊登評論文章強調，政府行為越規範，市場角色才會越有效。圖為北京人民大會堂。（中新社）
大陸日前召開的中央經濟工作會議擘畫了2025年度經濟工作方向，其中提出「必須統籌好有效市場和有為政府的關係」，大陸官媒「經濟日報」15日刊登評論文章強調，政府行為越規範，市場角色才會越有效。圖為北京人民大會堂。（中新社）

大陸日前召開的中央經濟工作會議（中經會）擘畫了2025年度經濟工作方向，其中提出「必須統籌好有效市場和有為政府的關係」。大陸官媒「經濟日報」15日刊登評論文章指，要深刻領會這一論點，推動形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序，文章強調，「政府行為越規範，市場角色才會越有效」。

近年大陸經濟不振，有地方政府亂罰款、跨區執法補足財政缺口，卻傷害了市場信心。大陸官媒「經濟日報」文章坦言，「目前，政府與市場的關係尚未完全理順，政府越位、缺位、錯位仍有發生，對市場機制發揮決定性作用構成制約，亟待優化與完善。」

文章強調，「政府行為越規範，市場角色才會越有效」。今年以來一系列措施相繼推出，例如，2月頒布的「國務院關於進一步規範與監督罰款設定與實施的指導意見」，首次對行政法規、規章中罰款設定與實施作出全面系統規範。

或者，行政規範性文件制定程序條例列入今年的國務院立法工作計劃，旨在遏制亂發文、「奇葩」政策。又或者，大陸發改委強調進一步規範行政執法行為，杜絕亂罰款、亂檢查、亂查封等亂象等，防止對微觀主體活動不當干預、規範政府行為。

文章指出，此次中經會明確作出「綜合整治內捲式競爭，規範地方政府和企業行為」、「進行規範涉企執法專項行動」等工作部署，就是要進一步理順政府和市場的關係，使市場在資源配置中扮演決定性角色，更好地發揮政府作用。

文章表示，長遠來看，統籌好有效市場和有為政府的關係，是關乎中國式現代化進程的重大議題。堅定社會主義市場經濟改革方向，建構起有利於推動高品質發展的更有系統、更成熟定型的高水準社會主義市場經濟體制，把該放給市場的放足、放到位，把該政府管的事管好、管到位，讓「看不見的手」和「看得見的手」各就其位、相得益彰，將更有力地把偉大事業不斷推向前進。

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