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《黑神話：悟空》無緣TGA年度最佳 馮驥：不懂評選標準

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸首個3A大作《黑神話：悟空》與2024年TGA（遊戲大獎）「年度最佳遊戲」擦身而過。(圖／取材自微博)
中國大陸首個3A大作《黑神話：悟空》與2024年TGA（遊戲大獎）「年度最佳遊戲」擦身而過。(圖／取材自微博)

被譽為「遊戲界奧斯卡」的The Game Awards（遊戲大獎，簡稱TGA）13日頒獎，今年一度火爆全網的中國大陸首個3A大作《黑神話：悟空》與「年度最佳遊戲」擦身而過。遊戲製作人、遊戲科學CEO馮驥14日晚間在微博發長文感嘆，得獎感言在兩年前就寫好了，居然沒用上，「今年入圍的遊戲都很出色，可我真沒搞明白這次年度遊戲的評選標準是啥，我『特麼』白來了！」

《黑神話：悟空》在2024年TGA共獲得4項提名，分別為最佳動作遊戲、最佳藝術指導、最佳遊戲指導、年度遊戲，最終僅抱回「最佳動作遊戲」，另外還獲得比賽中唯一全由玩家投票選出的「玩家之聲」獎。「年度最佳遊戲」獎項則由索尼旗下「宇宙機器人」摘得。

對於《黑神話：悟空》未獲得最高肯定「年度最佳遊戲」，有不少大陸網友表示遺憾，甚至有大批網友湧入TGA官方微博痛罵該獎是「野雞獎」，甚至質疑獲獎名單是內定。

《黑神話：悟空》製作人、「遊戲科學」創辦人兼CEO馮驥沈澱一天後，在14日晚間在微博發布長文，回應TGA年度最佳遊戲一事。馮驥表示，「必須承認，有失落，有遺憾，更多的則是放下幻想。」他並不滿地表示，「今年入圍的遊戲都很出色，可我真沒搞明白這次年度遊戲的評選標準是啥，我『特麼』白來了！」

馮驥坦言，自己其實比期待他獲獎的玩家們更有自信，「年度遊戲登台的演講詞兩年前就寫好了，居然沒用上。」但他同時表示，《黑神話：悟空》的四個獎項提名都是大陸首次。最後拿到了最佳動作與玩家之聲，「尤其摘得玩家之聲，讓人感到欣慰」。

馮驥提到，這次的頒獎典禮，恰逢遊戲發布了一個還算大的更新。「對我個人而言，這個花了七年的項目，至此算是正式告一段落」。

《黑神話：悟空》在2024年TGA共獲得4項提名，分別為最佳動作遊戲、最佳藝術指導、最佳遊戲指導、年度遊戲，最終抱回「最佳動作遊戲」。圖右為遊戲製作人、遊戲科學CEO馮驥。(圖／截取自微博)
《黑神話：悟空》在2024年TGA共獲得4項提名，分別為最佳動作遊戲、最佳藝術指導、最佳遊戲指導、年度遊戲，最終抱回「最佳動作遊戲」。圖右為遊戲製作人、遊戲科學CEO馮驥。(圖／截取自微博)

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