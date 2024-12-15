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共同社：日本外相擬25日訪陸 與大陸外長王毅會談

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本共同社引述政府消息人士報導，日本外相岩屋毅擬於本月25日訪問大陸，與大陸外長王毅會談。（路透）
日本共同社引述政府消息人士報導，日本外相岩屋毅擬於本月25日訪問大陸，與大陸外長王毅會談。（路透）

日本共同社引述政府消息人士報導，關於日本外相岩屋毅本月下旬訪陸之際與大陸外長王毅舉行會談，已朝著25日實施展開協調，預計岩屋毅將就大陸因福島核汙水而全面暫停進口日本水產品一事進行磋商。

日本政府相關人士14日透露，岩屋計畫24日從日本出發，但根據21日閉會的臨時國會的情況，日程也有可能變更。若成行，這將是去年4月的林芳正以來，日本外相再次訪陸。兩人10月9日曾進行首次電話會談。

據報導，中日同時在探討在岩屋毅訪問期間舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」，因此預計文部科學大臣阿部俊子也將為出席而一同訪問大陸。

大陸國家主席習近平與日本首相石破茂11月在南美秘魯舉行會談時，確認全面推進「戰略互惠關係」，還同意盡快實施外長互訪及部長級高層對話。雙方並同意用好經濟、人文等領域高級別對話機制，盡快將關於日本福島核汙水排海問題達成的共識轉化為行動。

報導指出，預計在外長會談中，岩屋可能會圍繞大陸因福島核汙水而全面暫停進口日本水產品一事，再次要求中方切實履行恢復進口的領導人共識。

大陸自11月底起恢復對日本入境免簽政策，日經新聞日前報導指出，日本政府也已開始協調放寬大陸公民赴日簽證申請條件，預計岩屋毅訪問大陸也將商討此議題。

日本 核汙水 福島

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