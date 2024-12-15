中美貿易摩擦升溫 港媒：大陸向拜登舞劍、志在警告川普

在美國候任總統川普明年1月20日上任前夕，中美爆發激烈貿易碰撞，美國總統拜登在執政倒數階段，在晶片加力封殺大陸，大陸則祭出禁止關鍵礦物材料出口美國、調查輝達等手段反制。港媒指出，大陸此舉不止向拜登舞劍，更意在川普，「警告他若濫加大陸貨品關稅，必遭大力還擊，且相對數年前，大陸已有準備，可與美國全面開打貿易戰」。

香港星島日報15日發布社論文章指出，過去兩周，美國先是將140多間陸企列入出口管制名單，並將更多晶片製造設備、高頻寬記憶體晶片等納入出口管制，意圖全面封殺大陸取得高端晶片及製造設備；而後又將大陸太陽能晶圓、多晶矽進口關稅增至50%，部分鎢製品關稅加至25%。根據媒體報導，拜登計畫本月底前升級對大陸晶片禁令，阻止其他國家向大陸出售美製人工智慧晶片。

文章續指，對此，大陸以「組合拳」迅速反擊。大陸商務部在140多間陸企被列入黑名單的隔日即宣布，禁止鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等軍民兩用物料出口美國，並禁止其他地區，將大陸物料轉售美國。同日，大陸汽車、半導體、通訊、互聯網四大行業協會發聲明，指美國晶片已不安全、不可靠，呼籲大陸業者積極使用國產晶片，取代依賴美國。隨後，大陸國家市場監管總局立案調查美國晶片龍頭輝達（NVIDIA）。

「大陸今次反制，特點是迅速、強效、全面」。文章指出，拜登「加辣」封殺大陸翌日，中方即作出反制，且擺明針對美方，限制關鍵材料出口美國，「並罕有將禁令伸延至國外，禁止其他國家將大陸關鍵材料轉售給美，顯對美國採取全面封殺」。

文章表示，值得留意的是，大陸還準備限制無人機相關的電機、電池、飛行控制器發貨美歐，勢必重挫美國軍用無人機生產。此外，大陸自去年起加大進口巴西等國大豆、高粱，今年又批准進口阿根廷小麥、玉米，大陸有能力大幅減少購買美國農產品，美國農民可能成為中美鬥爭受害者。

文章強調，大陸在關鍵材料鎵、鍺、石墨等亮劍，並主動立案調查輝達，更放風可在無人機零件、農產品等反制美國，「不止向拜登舞劍，更意在川普，警告他若濫加大陸貨品關稅，必遭大力還擊，且相對數年前，中國已有準備，可與美國全面開打貿易戰」。

文章稱，大陸亮出反擊能力，目的不是求戰，而是「能戰方能止戰」，川普欺軟怕硬，大陸顯示有足夠能力打，且已充分準備打，才有可能不必打；反而大陸若顯得不能打，就越大可能要挨打。「至於中美貿易戰會否大打，就要看川普的選擇了。」