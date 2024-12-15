陸電玩業規模 衝1.5兆元新高

大陸半官方遊戲產業協會數據顯示，受到新熱門遊戲發布的推動，大陸電玩產業規模今年成長7.53%，銷售額達到創紀錄的人民幣3,258億元（約新台幣1.5兆元）。

據《南華早報》報導，中國音像與數位出版協會第一副理事長、遊戲工委主任委員張毅君發布的「2024中國遊戲產業報告」顯示，大陸境內遊戲市場規模穩步增長，新手機遊戲和單機遊戲貢獻突出，電子遊戲政策支持和輿論環境持續改善。

在使用者規模上，2024年大陸遊戲用戶6.74億人，年增0.94%，也是歷史新高點。

占總銷售額73%的手機遊戲銷售額今年成長5%，達到人民幣2,382億元。PC遊戲銷售額達人民幣680億元，市占率20.9%。

同時，該協會表示，隨著大陸企業「在走出去的過程中不斷創新和擴張」，海外成長已成為該行業的亮點。今年大陸開發的遊戲銷售額成長13.4%，達到186億美元，這是三年來首次海外銷售額呈現成長。

就收入而言，美國仍然是大陸手遊最大的海外市場，2024年市占31.1%，其次是日本17.3%和南韓8.9%。目前大力投資遊戲和電競的沙烏地阿拉伯，今年闖入大陸手遊前十名市場。

在經歷了三年前的產業打擊之後，2024年對大陸電玩遊戲來說是重要的一年，「黑神話：悟空」的發布，被譽為大陸首個 AAA 遊戲。該遊戲在海外受到了玩家和評論家的好評。由騰訊支持的遊戲科學於8月推出的「黑神話」在發行不到四天後銷量就突破1,000萬份，首月銷量突破2,000萬份，成為有史以來表現最好的大陸遊戲之一。