陸證監會：堅決落實穩樓市股市要求 維護資本市場穩定

中共中央經濟工作會議於近日落幕，中國大陸證監會主席吳清14日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中共中央經濟工作會議精神。會議指出，要堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，切實維護資本市場穩定，同時，要深化資本市場投融資綜合改革，抓好推動中長期資金入市工作。堅決落實監管「長牙帶刺」、有稜有角，突顯懲、防、治並舉，維護市場「三公」。

據中國大陸證監會網站14日傍晚消息，會議表示，要突出維護市場穩定這個關鍵。堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，提升市場監測、預警與因應的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期貨連動監管，加強對融資融券、場外衍生性商品、量化交易等的針對性監測監管，加速落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強改善市場預期管理，著力穩資金、穩槓桿、穩預期，實際維護資本市場穩定。

會議還指，要深化資本市場投融資綜合改革。抓好推動中長期資金入市工作，協同建構完善全國社保基金、保險、年金、理財等「長錢長投」的制度環境，進一步打通卡點堵點，充沛源頭活水。推動股票發行註冊制走深走實，深化科創板、創業板、北交所改革，健全多層次資本市場服務體系。

同時，會議稱，要把握好改革的時度效，適時推出一批典型案例，以點帶面激發市場活力。堅持以開放促改革，穩步推進與境外市場互聯互通，更好支持企業用好兩個市場、兩種資源。完善REITs管理基礎制度，助力盤活存量資產。

另，會議強調，要牢牢掌握支持新質生產力發展這個著力點，增強發行上市制度包容性、適應性，鼓勵以產業整合升級為目的的併購重組，培育壯大耐心資本。更精準有力支持擴投資促進消費，健全涵蓋各類企業發展需求的股債期產品與服務體系。夯實上市公司品質這個微觀基礎，推動改善公司治理和價值創造能力，督促落實市值管理責任，加強上市公司常態化走訪，幫助解決實際困難。加速推動多層次債券市場建設，滿足企業合理債券融資需求，不斷提升服務實體經濟的質效。

此外，會議說，著力提升監管效能。堅決落實監管「長牙帶刺」、有稜有角，突顯懲、防、治並舉，維護市場「三公」。進一步健全法規制度，強化執法震懾，突顯提升精準性，突顯「追首惡」，嚴厲打擊詐欺發行、財務造假等違法違規行為。用好大數據等技術手段，增強非現場監管和現場檢查穿透力，提升「四早」特別是早辨識能力。加強監理協同，強化准入、日常監理與稽查處罰的高效銜接，增強整體監理效能。