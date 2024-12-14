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今年前11個月大陸FDI約3.35兆元 按年驟減27.9%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部公布，今年1至11月，全球實際使用外資金額（FDI）人民幣7,497億元（下同，約新台幣3.35兆元），年減27.9%。圖／取自新華網微博
大陸商務部公布，今年1至11月，全球實際使用外資金額（FDI）人民幣7,497億元（下同，約新台幣3.35兆元），年減27.9%。圖／取自新華網微博

大陸商務部14日發布最新數據顯示，今年前11個月，大陸全國實際使用外資（FDI）金額人民幣7,497億元（下同，約新台幣3.35兆元），年減27.9%，降幅較今年前10個月收窄1.9個百分點，為連續第三個月降幅收窄。11月當月實際使用外資金額較去年同期成長6%。

據新華社報導，大陸商務部數據顯示，今年前11個月，大陸全國新設立外商投資企業5萬2,379家，年比增長8.9%，為歷史同期最高水準。

從行產業看，製造業實際使用外資2,025億元，服務業實際使用外資5,288.3億元。高技術製造業實際使用外資825.3億元，占大陸全國實際使用外資的11%，占比較去年同期提高0.3個百分點。醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電腦及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資分別按年增長53.4%、39.1%及19%。

另，從來源地看，德國、新加坡、瑞士實際對華投資分別按年增長10.9%、4.8%、4%（包括透過自由港投資數據）；東協對陸投資年比增長6.4%。

今年以來，大陸持續放寬外資准入，釋放擴大開放、歡迎外資的積極信號。全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動做好生物技術領域擴大開放試點企業登記註冊有關工作，印發獨資醫院領域擴大開放試點工作方案。

其中，大陸國務院在今年8月13日發布「關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」，從提高利用外資質量、保障外商投資企業國民待遇等六個方面提出24條措施。

外資 大陸商務部

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