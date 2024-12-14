陸央行研究局長王信：將適時降準降息 加大貨幣信貸投放力道

中國國際經濟交流中心12月14日舉行「2024—2025中國經濟年會」，中國人民銀行（大陸央行）研究局局長王信表示，要適度加大貨幣政策支持力度，適時降準降息，加大貨幣信貸投放力道。

據央視新聞報導，王信表示，今年貨幣政策堅持支持性立場，協助經濟順利運作。中共中央經濟工作會議強調，要實施更積極有為的宏觀政策，向市場釋放了積極有力的政策訊號。要準確理解科學掌握明年適度寬鬆的貨幣政策取向。

王信再指，總的看，明年適度寬鬆的貨幣政策將在今年支持性立場的基礎上適度發力。適度加大總量性和結構性貨幣政策的支持力度，適時降準降息，加大貨幣信貸投放力度，加大對重點戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，實體經濟的融資條件會更加寬鬆，更有效滿足發展的需要，協助實現成長穩、就業穩和物價合理回升的最佳化組合。

王信並透露，下一階段貨幣政策總量上要加大力度，充分滿足有效融資需求，推動資金充分流向實體經濟。在流動性層面，目前大陸平均存款準備金率是6.6%，進一步降準還有空間，央行進行二級市場國債買賣的探索也更趨成熟，搭配用好多種貨幣政策工具，提供充足的中長期流動性，維持銀行體系流動性充裕。

同時，王信表示，引導銀行加強專案儲備，增加信貸投放，努力實現社會融資規模、貨幣供應量成長同經濟成長、物價總水準預期目標相匹配。

此前，中共中央經濟工作會議11至12日在北京召開，會議指出，明年要提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。會議稱，今年經濟社會發展主要目標任務即將順利完成，同時還表示，明年要穩住樓市股市，穩定預期，激發活力，推動經濟持續向好。

會議並指，明年要保持經濟穩定增長，保持就業物價總體穩定。要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債。要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。