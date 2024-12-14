陸住建部：10、11月新房交易網簽面積連兩月年比月比增

中國國際經濟交流中心14日舉行「2024—2025中國經濟年會」，大陸住房及城鄉建設部副部長董建國稱，截至11月底，大陸全國保交房攻堅戰已交付住房324萬套，給購屋人吃下了定心丸，也明顯改善市場預期。中央財經委員會辦公室副主任兼中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀則指，大陸經濟面臨外部壓力和內部挑戰，但重點領域的風險化解正有序進行，房地產市場已出現積極變化。

據澎湃新聞，今年，大陸住房和城鄉建設部會同國家金融監管總局建立相關房地產融資協調機制，推動合規的房地產開發項目「應進盡進」，已審貸款「應貸盡貸」，資金撥付「能早儘早」。截至11月底，大陸全國白名單項目貸款核准通過金額已達人民幣3.6兆元。

董建國說道，在一系列政策措施下，大陸房地產市場信心得到有效提振，房地產市場呈現止跌回穩的動能。住房及城鄉建設部房地產市場監測系統數據顯示，10月、11月，大陸全國新建商品房交易網簽面積連續兩個在年比月比雙增，而一線城市帶動二線、三線城市商品房成交增長。

董建國表示，第四季以來，大陸房地產市場的積極變化證明一系列漸進政策措施卓有成效。接下來，要按照中共中央經濟工作會議要求，持續用力推動房地產市場止跌穩定。

董建國解釋，一方面，努力釋放需求，因城施策，落實各項政策，加力實施城中村和城市危舊房改造，充分釋放剛性及改善性住宅需求潛力。另方面，著力改善供給，在嚴控增量、優化存量、提高品質上下功夫，合理控制房地產新增的用地供應，大力實施城市更新，推動房地產企業有效盤活存量用地和房產，加快轉型發展。

此外，韓文秀說，大陸經濟面臨外部壓力和內部挑戰，但重點領域的風險化解有序進行，房地產市場已出現積極變化。今年第二、三季，大陸經濟運行出現新情況與問題。9月26日，中共中央政治局果斷推出一系列增量政策，為市場注入信心，帶動經濟逐步回升。

韓文秀強調，10月以來，大陸房地產市場的成交量與價格均傳遞出正向信號，而地方政府債務及中小金融機構的風險，也正透過有效的管控措施得到緩解。政策效果逐漸顯現。他認為，持續推進風險化解及穩健政策落地，將有助於大陸經濟實現長期穩定發展。