陸官員信心喊：今年中國國內生產總值預計增增長5%左右

中共中央經濟工作會議近日剛落幕，14日，在中國國際經濟交流中心今天舉行的「2024—2025中國經濟年會」上，對於今年GDP增長5%的目標是否能順利達標，中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀十分信心地表示，今年中國國內生產總值預計將增長5%左右。

據央視新聞報導，韓文秀表示，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，大陸經濟發展所面對的外部壓力加大，內部困難增加。不過，以中共總書記習近平為核心的黨中央，團結帶領全黨全國各族人民沉著應變、綜合施策，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，中國式現代化邁出新的堅實步伐，要全面認識大陸經濟發展的成績和潛能。

在今年大陸經濟自第二季開始走跌後，國際上包括IMF在內的各大重要經濟預測機構以及投行等都已紛紛調低中國成長預期，使得大陸今年三月兩會上設定的5%左右的增長，被普遍認為已難以達成。但大陸國家主席習近平近日在包括赴秘魯出席APEC非正式領袖會議期間、以及在北京人民大會堂會見出席「1＋10」對話會的主要國際經濟組織負責人等場合，已不只一次表明，中國「有充分信心實現今年經濟增長目標」。

韓文秀稱，一年來，大陸經濟走過的歷程很不平凡，取得的成績令人鼓舞。大陸「經濟社會發展主要預期目標即將順利實現，預計今年我國（大陸）經濟增長5%左右，對全球經濟成長的貢獻接近30%；就業、物價維持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯存底維持在3.2兆美元以上。」

此前，中共中央黨報、人民日報8日在頭版發表署名「金社平」的文章強調，大陸經濟發展仍具有五大潛力，大陸經濟發展有利條件沒有改變。人民日報指出，今年第一、二、三季，大陸GDP分別增長5.3%、4.7%、4.6%，前三季度增長4.8%。9月以來，隨著「一攬子增量政策」持續顯效，經濟保持回升向好態勢。總的看，「有充足信心實現今年經濟增長目標」。

然而，央視新聞10月曾引述大陸國際經濟交流中心資深專家委員會委員朱民提到，若欲達成年初政府工作報告設定全年經濟成長率5%左右的目標，第4季拉升經濟成長的壓力將很大，必須達到5.5%，這是一個很大的挑戰。

朱民認為，為達成目標，必須關切兩個關鍵，一個是房地產業必須「築底止跌」。今年前3季房地產開發投資年減率10.1%、新成屋銷售年減率17.1%，價格也下跌，如果房地產跌勢止不住，對於經濟影響很大，必須給市場信心，讓民眾願意入市。