快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

聽新聞
0:00 / 0:00

黑色星期五 陸港股同步重挫

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中共中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓部分失望性賣壓出籠，大陸A股三大指數13日聯袂收黑，跌幅均超2%，上證指數結束連3日漲勢，失守3,400點大關。 中新社
中共中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓部分失望性賣壓出籠，大陸A股三大指數13日聯袂收黑，跌幅均超2%，上證指數結束連3日漲勢，失守3,400點大關。 中新社

中共中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓部分失望性賣壓出籠，大陸A股三大指數昨（13）日聯袂收黑，跌幅均超2%，上證指數結束連3日漲勢，失守3,400點大關；港股亦經歷「黑色星期五」跌逾400點，20,000點關口也沒保住。

大陸股市昨日集體開低走低，尾盤跌幅加深，上證指數收報3,391點，跌2.01%；深成指收報10,713點，跌2.23%；創業板指數收報2,235點，跌2.48%。

受A股走勢疲弱影響，港股三大指數亦開低走低，截至收盤，恒生指數下跌425點或2.09%，收在19,971點。恒生科技指數跌2.63%、國企指數跌2.36%。

彭博報導，凱基證券分析師陳浩指出，中央政治局會議拉高了預期，市場希望能夠在會議中看到具體的政策細節，以增強對明年經濟成長的能見度，但是具體數字並沒有出現。

華西證券認為，市場後續或將面臨較長的政策真空期，基本面回暖仍處於待驗證狀態，資金對後續走勢看法存在分歧，難以支撐市場形成多頭行情，仍會是震盪格局。

報導提到，一些經濟學家認為，北京可能有意在美國總統當選人川普重返白宮、迫使緊張局勢加深之前，暫時保留政策細節。不過，市場反應突顯在經歷多次類似的「虛假曙光」後，當局在恢復投資者信心方面面臨挑戰。

IG集團亞洲市場策略師葉俊榮指出，大陸政府表示更多的政府借款、對更大財政赤字的容忍度，以及明年更多的貨幣寬鬆政策，但目前仍缺乏政策細節，這可能仍會限制市場漲幅。他指出，「當局一直陷入更為反動的政策模式，因為美國關稅計畫的不確定性使政策制定者很難做出任何承諾。」

海通證券表示，宏觀政策積極的大方向是確定性，但穩增長仍會在「高品質」的框架下進行，不太可能進行大水漫灌式的強刺激。資本市場方面對穩定股市的重視程度加強，產業政策繼續支持科技創新。

指數 美國

延伸閱讀

中央經濟工作會議宣示多 法人：缺乏具體清晰細節

大中華股票型商品 翻身

北京預告貨幣寬鬆 港股黑翻紅 重返2萬大關

已57家企業IPO 港股今年募資額倍增 拚重回全球前三

相關新聞

黑色星期五 陸港股同步重挫

中共中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓部分失望性賣壓出籠，大陸A股三大指數昨（13）日聯袂收黑，跌幅均超2%，上證指數...

折疊機Q3出貨 意外下滑

市調機構Counterpoint Research最新數據顯示，2024年第3季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%...

小米汽車 加速進軍海外

面對大陸電動車紅海市場，小米汽車的出海步伐正在加快。隸屬在小米集團的國際部下，小米新增出海銷售業務籌備組，正進行招聘市場...

陸10年國債殖利率 探新低

中共中央經濟工作會議（中經會）強調寬鬆政策的必要性後，英國投行巴克萊表示，相信中國人民銀行（大陸央行）將在未來數周下調存...

比亞迪 加碼布局智慧駕駛

大陸知名車企比亞迪旗下公司創芯材料近期入股智鴐系統公司卓馭科技，值得注意的是，卓馭科技主打純視覺智鴐方案，外界認為比亞迪...

中美延長科技合作協定

美國政府即將換屆之際，大陸科技部昨（13）日晚間在官網宣布，與美國政府代表已在北京換文簽約，將「中美科技合作協定」延長五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。