黑色星期五 陸港股同步重挫

中共中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓部分失望性賣壓出籠，大陸A股三大指數昨（13）日聯袂收黑，跌幅均超2%，上證指數結束連3日漲勢，失守3,400點大關；港股亦經歷「黑色星期五」跌逾400點，20,000點關口也沒保住。

大陸股市昨日集體開低走低，尾盤跌幅加深，上證指數收報3,391點，跌2.01%；深成指收報10,713點，跌2.23%；創業板指數收報2,235點，跌2.48%。

受A股走勢疲弱影響，港股三大指數亦開低走低，截至收盤，恒生指數下跌425點或2.09%，收在19,971點。恒生科技指數跌2.63%、國企指數跌2.36%。

彭博報導，凱基證券分析師陳浩指出，中央政治局會議拉高了預期，市場希望能夠在會議中看到具體的政策細節，以增強對明年經濟成長的能見度，但是具體數字並沒有出現。

華西證券認為，市場後續或將面臨較長的政策真空期，基本面回暖仍處於待驗證狀態，資金對後續走勢看法存在分歧，難以支撐市場形成多頭行情，仍會是震盪格局。

報導提到，一些經濟學家認為，北京可能有意在美國總統當選人川普重返白宮、迫使緊張局勢加深之前，暫時保留政策細節。不過，市場反應突顯在經歷多次類似的「虛假曙光」後，當局在恢復投資者信心方面面臨挑戰。

IG集團亞洲市場策略師葉俊榮指出，大陸政府表示更多的政府借款、對更大財政赤字的容忍度，以及明年更多的貨幣寬鬆政策，但目前仍缺乏政策細節，這可能仍會限制市場漲幅。他指出，「當局一直陷入更為反動的政策模式，因為美國關稅計畫的不確定性使政策制定者很難做出任何承諾。」

海通證券表示，宏觀政策積極的大方向是確定性，但穩增長仍會在「高品質」的框架下進行，不太可能進行大水漫灌式的強刺激。資本市場方面對穩定股市的重視程度加強，產業政策繼續支持科技創新。