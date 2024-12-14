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小米汽車 加速進軍海外

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
面對大陸電動車紅海市場，小米汽車的出海步伐正在加快。圖為小米電動車SU7。 （中新社）
面對大陸電動車紅海市場，小米汽車的出海步伐正在加快。圖為小米電動車SU7。 （中新社）

面對大陸電動車紅海市場，小米汽車的出海步伐正在加快。隸屬在小米集團的國際部下，小米新增出海銷售業務籌備組，正進行招聘市場調研、專案管理、電動汽車售後工程師等職位

《36氪》報導，在汽車部下，小米的自動駕駛部門新增多個針對海外市場職位，來解決自動駕駛功能在海外的法規驗證及功能落地相關。可以預見，自動駕駛會是小米汽車出海押寶的重點之一。

知情人士表示，團隊組建完畢後，小米將在海外多個地區進行小批量的汽車銷售，測試市場反應，為出海業務大規模展開做準備。

從業務布局看，小米汽車在海外的銷售，將主要依託國際部旗下的小米之家門店展開。目前小米在海外已擁有超過100家直營門店。

小米總裁盧偉冰近期對外公布一個重量級目標，計畫用5年時間在海外開1萬家小米之家，將「人車家全生態」以及小米新零售模式帶到國際去。

今年7月，小米將兩輛SU7運到法國，在巴黎博物館街區，小米舉辦「人車家全生態」的特展。當時小米集團董事長雷軍表示，「目標是爭取2030年之前在歐洲銷售小米品牌的汽車。從小米汽車出海團隊的組建速度看，這個進度很有可能將被加快。」

不過在境內售價超過人民幣20萬元（新台幣90萬元）的小米SU7，定位為高階車型。由大陸出口至海外，關稅及運輸成本會讓小米SU7售價繼續上升。然而想做高階車型出海，小米面臨的核心難題之一，是在高階市場認可度的不足。

大陸高階電動車的出海首站往往選擇在歐洲，蔚來、小鵬、極氪等車企都已在歐洲布局出海。根據歐洲汽車製造商協會的數據，今年6月在歐洲新註冊的20萬輛純電汽車中，有2.3萬輛來自大陸品牌，市占達到11.1%。

小米汽車 職位 電動汽車

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