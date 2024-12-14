快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

聽新聞
0:00 / 0:00

折疊機Q3出貨 意外下滑

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
2024年第3季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，是連續六個季度年增率呈現正增長後首次下降。 （美聯社）
2024年第3季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，是連續六個季度年增率呈現正增長後首次下降。 （美聯社）

市調機構Counterpoint Research最新數據顯示，2024年第3季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%，是連續六個季度年增率呈現正增長後首次下降，也是該細分市場歷年第3季度首次出現下降，預計2025年持續下滑。

三星、華為、榮耀分別以56%、15%、10%的市占率位居前三。報告指出，折疊手機下滑主要原因有三：一是三星的市場區域集中度較高，二是大陸品牌逐步縮減布局，三是市場目前仍被華為和三星兩大品牌主導。

華為市占率下降，主因在於Mate X6和Pocket 3發布時間晚於前代產品，以及Mate XT的面板採購量低於預期，導致面板出貨延遲。然而華為在2024年的折疊面板採購量仍有望實現超過90%的增長。

報告預計華為將在2025年推出更少的機型，包括減少一款翻蓋式折疊機型，從而失去市占。其他品牌也將在2025年減少產品型號。

另一大巨頭三星，其產品Galaxy Z Flip 6及其他舊款折疊機型的市場表現未達預期，導致Z Flip 6的面板出貨量預計將比前一年的Z Flip 5減少超過10%。

儘管三星預計在2024年仍將以40%的市占領跑折疊智能手機面板採購市場，但這一比例較2023年的52%有所下滑。整體來看，三星的折疊面板採購量預計將下降超過20%，降至自2021年以來的最低水平。

數據顯示，按面板採購量計算，排名前十的折疊智慧手機：三星共三款機型，其中Z Flip 6以31%的市占位居第一；華為和摩托羅拉各有兩款機型；谷歌、榮耀和小米各有一款機型。

X 品牌 市占率

延伸閱讀

恰巧同天遇廁所故障、機型都是波音 日本航空雙雄客機急返航

小米手機11月新機啟動量中國第一超過華為、蘋果

榮耀號郵輪故障 國籍航空擴大機型船方包機載旅客回台

榮耀號逾千名旅客滯留沖繩 航空公司放大機型載客返台

相關新聞

黑色星期五 陸港股同步重挫

中共中央經濟工作會議缺乏刺激政策細節，讓部分失望性賣壓出籠，大陸A股三大指數昨（13）日聯袂收黑，跌幅均超2%，上證指數...

折疊機Q3出貨 意外下滑

市調機構Counterpoint Research最新數據顯示，2024年第3季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減1%...

小米汽車 加速進軍海外

面對大陸電動車紅海市場，小米汽車的出海步伐正在加快。隸屬在小米集團的國際部下，小米新增出海銷售業務籌備組，正進行招聘市場...

陸10年國債殖利率 探新低

中共中央經濟工作會議（中經會）強調寬鬆政策的必要性後，英國投行巴克萊表示，相信中國人民銀行（大陸央行）將在未來數周下調存...

比亞迪 加碼布局智慧駕駛

大陸知名車企比亞迪旗下公司創芯材料近期入股智鴐系統公司卓馭科技，值得注意的是，卓馭科技主打純視覺智鴐方案，外界認為比亞迪...

中美延長科技合作協定

美國政府即將換屆之際，大陸科技部昨（13）日晚間在官網宣布，與美國政府代表已在北京換文簽約，將「中美科技合作協定」延長五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。