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比亞迪 加碼布局智慧駕駛

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸知名車企比亞迪旗下公司創芯材料近期入股智鴐系統公司卓馭科技。 美聯社
大陸知名車企比亞迪旗下公司創芯材料近期入股智鴐系統公司卓馭科技。 美聯社

大陸知名車企比亞迪旗下公司創芯材料近期入股智鴐系統公司卓馭科技，值得注意的是，卓馭科技主打純視覺智鴐方案，外界認為比亞迪此次入股卓馭科技是其加碼布局智駕領域的一大舉措。

創芯材料為比亞迪旗下全資子公司，其成立於2007年，經營項目主要包括研發、生產、銷售電池模具；貨物及技術進出口等。

卓馭科技成立於2022年，前身是大疆車載業務，主營智慧駕駛供應商及服務，提供智慧駕駛系統及自研核心零組件。

比亞迪董事長兼總裁王傳福很早便提出汽車行業「上半場是電動化，下半場是智能化」的論述，這目前也成為大陸車界共識。

王傳福在今年1月的「2024比亞迪夢想日」就曾向外界釋放出比亞迪將開始重投入智慧化賽道的信號，他當時提及，比亞迪建立一套全棧自研的智慧駕駛研發體系。整個智駕團隊共有4,000名工程師，其中1,000多人負責算法和硬體部分，3,000多人負責軟體部分。

多人 材料 電動

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