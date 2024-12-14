陸10年國債殖利率 探新低

中共中央經濟工作會議（中經會）強調寬鬆政策的必要性後，英國投行巴克萊表示，相信中國人民銀行（大陸央行）將在未來數周下調存款準備金率或政策利率。在資金棄股轉債、政策利率可望下行，大陸十年期國債殖利率昨（13）日進一步跌破1.8%，再探新低。

巴克萊指出，中國大陸有可能以漸進方式推出應對政策，而非預期的「火箭筒」式的大規模刺激措施。同時，在衡量下一輪措施的節奏、規模和組成時，應重點留意關稅、房地產和股市的發展變化。

市場注意力已從大規模財政刺激計畫轉向更寬鬆的貨幣政策，這是由於中共中央政治局會議9日聲明中，將貨幣政策從「穩健」調整為「適度寬鬆」，這項調整是自全球金融危機來首次。

花旗認為，中經會並沒有新的突破，需要關注決策者是否會拿出具體的行動計畫並有效實施。有關流動性的措辭由「合理充裕」變為「充裕」，有利於利率下降。至於匯率方面基調，暗示對外匯貶值的溫和阻力可能會在短期內延續。下一個值得關注的關鍵問題，是未來幾天人行是否會降準，顯示致力於貫徹中央經濟工作會議的決定。