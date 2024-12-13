快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

敲定延期5年！大陸與美國續簽「中美科技合作協定」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
在經過多次延宕後，大陸與美國已經續簽「中美科技合作協定」。圖為1979年時任中共副總理鄧小平與美國總統卡特簽署協定。（新華社資料照）
在經過多次延宕後，大陸與美國已經續簽「中美科技合作協定」。圖為1979年時任中共副總理鄧小平與美國總統卡特簽署協定。（新華社資料照）

美國政府即將換屆之際，大陸科技部13日晚間在官網宣布，與美國政府代表已於今日在北京換文簽約，將「中美科技合作協定」自2024年8月27日起延期5年。

大陸科技部官網消息指，雙方政府代表於12月13日在北京換文簽署了「關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書」，將「中美科技合作協定」自2024年8月27日起延期5年。

這是拜登（Joe Biden）政府卸任前，與大陸在科技方面合作的一項重要決策，這一舉措也讓號稱是大陸「對外政府間科技領域最大的合作機制」得以延續。中國現代國際關係研究院美國研究所助理研究員師冠男9月曾在官媒「中國網」撰文指出，「協定」的未來不僅關乎中美科技合作的領域、透明度、法律保障等問題，也有巨大象徵意義，「是觀察中美關係走勢的重要窗口」。

不過大陸官方並未明確指出，此次「關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書」，究竟有什麼具體內容，對於原先的「協定」是否有所調整、或者是否有重要的修改。

公開資料顯示，「中美科技合作協定」是中共與美國1979年建交後簽署的首批政府間協定之一，具有重要意義。協定最初是於1979年1月31日，時任中共副總理鄧小平在白宮與時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署，此後大約每5年續簽一次，40多年來從未間斷，直到2023年8月未如期續約。

據環球時報先前報導，2023年8月27日協議到期後，美國政府決定不全面續簽協定，而是傾向將這項已有44年歷史的協定短期延長6個月，去年11月舊金山拜習會後，雙方同意啟動續簽磋商。今年2月，雙方同意將該協定再短期延長6個月。

據大陸官方消息，在1979年簽署協定的基礎下，截至2009年雙方政府有關部門共簽署了近50個議定書，領域包括能源、環境、農業、基礎科學、科技信息和政策、地學、自然資源、交通、水文和水資源、醫藥衛生、計量和標準、民用核技術與核安全、統計、自然保護、林業、高能物理、聚變、材料科學和工程計量科學、生物醫學、地震、海洋、大氣、測繪等。

而在該協定框架下，多年來大陸與美國雙方據此成立高階的「中美科技合作聯委會機制」，聯委會先前是每兩年舉行一次，輪流在兩地舉行，不過上一次有公開的舉行紀錄已是2016年。

美國國會研究處日前發布一份研析報告，則提到「協定」的簽署是當時美國透過與中共建立關係來對抗蘇聯的戰略之一。

科學 美中關係 美國

延伸閱讀

台灣3名一貫道信徒在大陸被逮 陸委會：要求盡早釋放

中共杭州市委書記劉捷內定升任浙江省長 為大陸首名「70後」省長

證實一貫道3名長者廣東被捕 陸國台辦：涉違反大陸刑法300條

花蓮美國資料專區揭幕 AIT：培養台灣青年學子韌性

相關新聞

敲定延期5年！大陸與美國續簽「中美科技合作協定」

美國政府即將換屆之際，大陸科技部13日晚間在官網宣布，與美國政府代表已於今日在北京換文簽約，將「中美科技合作協定」自20...

中央經濟工作會議宣示多 法人：缺乏具體清晰細節

中共中央經濟工作會議昨天落幕，宣示明年將實施寬鬆擴張的財經政策，但陸股、港股今天卻同步大跌引發議論。有市場人士直指會議內...

今年大漲103％！電動車黑馬小米 股價逼近歷史高位

撬開擁擠的電動車市場、複製了自己在智慧手機領域的成功之後，小米集團股價正迅速逼近歷史高位，今年以來已大漲103%。

大陸央行表態將適時降準降息 2025年加強匯率預期管理

中共中央經濟工作會議昨天結束，中國人民銀行（大陸央行）今天表態，會實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息；明年將深化匯率...

中共中央經濟工作會議缺乏具體措施 陸股帶量開低走低大跌

備受期待的中共中央經濟工作會議昨天落幕，在僅有政策宣示沒有具體措施下，陸股今天在失望性賣壓出籠下帶量開低走低，終場三大指...

北京經濟會議沒驚喜 香港股市反應負面下跌425點

大陸昨天召開中央經濟工作會議，香港股市反應負面，恒生指數收盤下跌425點或2.09%，收報19971點，跌破20000點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。