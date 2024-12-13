敲定延期5年！大陸與美國續簽「中美科技合作協定」

美國政府即將換屆之際，大陸科技部13日晚間在官網宣布，與美國政府代表已於今日在北京換文簽約，將「中美科技合作協定」自2024年8月27日起延期5年。

大陸科技部官網消息指，雙方政府代表於12月13日在北京換文簽署了「關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書」，將「中美科技合作協定」自2024年8月27日起延期5年。

這是拜登（Joe Biden）政府卸任前，與大陸在科技方面合作的一項重要決策，這一舉措也讓號稱是大陸「對外政府間科技領域最大的合作機制」得以延續。中國現代國際關係研究院美國研究所助理研究員師冠男9月曾在官媒「中國網」撰文指出，「協定」的未來不僅關乎中美科技合作的領域、透明度、法律保障等問題，也有巨大象徵意義，「是觀察中美關係走勢的重要窗口」。

不過大陸官方並未明確指出，此次「關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書」，究竟有什麼具體內容，對於原先的「協定」是否有所調整、或者是否有重要的修改。

公開資料顯示，「中美科技合作協定」是中共與美國1979年建交後簽署的首批政府間協定之一，具有重要意義。協定最初是於1979年1月31日，時任中共副總理鄧小平在白宮與時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署，此後大約每5年續簽一次，40多年來從未間斷，直到2023年8月未如期續約。

據環球時報先前報導，2023年8月27日協議到期後，美國政府決定不全面續簽協定，而是傾向將這項已有44年歷史的協定短期延長6個月，去年11月舊金山拜習會後，雙方同意啟動續簽磋商。今年2月，雙方同意將該協定再短期延長6個月。

據大陸官方消息，在1979年簽署協定的基礎下，截至2009年雙方政府有關部門共簽署了近50個議定書，領域包括能源、環境、農業、基礎科學、科技信息和政策、地學、自然資源、交通、水文和水資源、醫藥衛生、計量和標準、民用核技術與核安全、統計、自然保護、林業、高能物理、聚變、材料科學和工程計量科學、生物醫學、地震、海洋、大氣、測繪等。

而在該協定框架下，多年來大陸與美國雙方據此成立高階的「中美科技合作聯委會機制」，聯委會先前是每兩年舉行一次，輪流在兩地舉行，不過上一次有公開的舉行紀錄已是2016年。

美國國會研究處日前發布一份研析報告，則提到「協定」的簽署是當時美國透過與中共建立關係來對抗蘇聯的戰略之一。