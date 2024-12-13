今年大漲103％！電動車黑馬小米 股價逼近歷史高位

撬開擁擠的電動車市場、複製了自己在智慧手機領域的成功之後，小米集團股價正迅速逼近歷史高位，今年以來已大漲103%。

彭博報導，隨著小米在大陸電動車市場意外快速崛起、挑戰領頭羊比亞迪和特斯拉，該公司股價今年也上漲了一倍出頭，跑贏了全球同行。而在準備於明年夏季推出下一款車型，一款純電動SUV 之際，股價可能還將迎來下一波漲勢。

投資者希望看到小米在 2011 年推出首款智慧型手機後，出現類似的發展軌跡，小米在幾年內就發展成為蘋果和三星電子的競爭對手，董事長雷軍也因此成為億萬富翁。小米在港股的股價，目前距其 2021 年的峰值還有約 10% 的差距。

香港華泰資產管理投資管理部副總經理 Shuyan Feng 表示：「小米是一匹黑馬。當雷軍宣布小米進軍電動車市場，投資 100 億美元時，股價在市場出現嚴重折價，很少有人相信它能在如此競爭激烈的市場中取得成功。」

在蔚來汽車和理想汽車等大陸「新勢力」因需求前景擔憂而苦苦掙扎，股價承壓的一年裡，小米強勁的電動車首秀引人注目。

總部位於北京的小米公布 9 月季度銷售額增長超出預期，新的電動車業務占總收入的約 10%。該公司利用在智慧型手機領域培養的營銷能力和對年輕消費者的強烈吸引力，迅速取得進展。

小米預計今年SU7 轎車的交付量將達到 13 萬輛，這一目標已經兩次上調。該車有九種顏色可供選擇，並具有智慧駕駛功能和互聯娛樂系統。分析師預計，隨著YU7 休旅車的推出，該公司 2025 年的總銷售額將增長一倍以上。

彭博行業研究分析師 Steven Tseng 在一份報告中寫道：「小米的電動車業務可能會在 2025 年超過智慧型手機，成為該公司主要的銷售增長動力。」下一款車型「可能會推動 2025 年電動車銷售額增長 137%，原因是大型車輛在大陸的普及，以及第二家電動車工廠產能的提升。」